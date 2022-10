«A chaque fois elle se retournait et nous menaçait avec son chalumeau»

«La réceptionniste a enlevé son pull et appelait au secours en soutien-gorge sur le trottoir»

Les paroles de l'intruse n'ont pas été lancées en l'air. Mercredi, elle revient dans l'établissement, débarque dans le hall avec un chalumeau, vise sa victime sur le haut du corps et fait feu.

Le propriétaire de l'hôtel prend la chose au sérieux et envoie la photo de la femme à la police, qui indique d'ailleurs avoir signalée la femme plusieurs fois aux forces de l'ordre.

Mardi, le ton est monté entre le staff du Swiss Wine Hotel et la fripouille coupable de filouterie d'auberge , attrappée en flagrant délit une fois de plus.

Eric Fassbind, propriétaire du Swiss Wine Hotel, l'établissement où la réceptionniste a été agressée, en a dit plus au quotidien vaudois:

C'est 24 heures qui retrace cette histoire choquante. L'aggresseure, une femme bien connue des établissements hôteliers lausannois, s'introduisant régulièrement et furtivement dans les hôtels de la capitale vaudoise.

Une intruse furtive et régulière

Mercredi vers midi, à Lausanne, une femme est sortie dans la rue en soutien-gorge, hurlant à l'aide et brûlée au torse. Réceptionniste dans un hôtel de la rue Caroline, elle venait de se faire agresser au chalumeau par une forcenée.

Si vous lisez cet article dans la rue à Lausanne et apercevez une femme avec un chalumeau, surtout ne vous approchez pas!

Un confort au volant digne d'un canapé : les Citroën ë-C4 et Citroën GS

Piccard va faire un nouveau tour du monde et cette fois-ci, ce sera en...

Une forcenée agresse une Lausannoise au chalumeau et prend la fuite

Plus de «Suisse»

Antisémitisme: Kanye West dérape à nouveau, Instagram et Twitter sévissent

Non, Poutine n'a encore perdu ni la face, ni la guerre, ni la vie

Les plus lus

«Sordide!» Des bouts de cadavres pendouillent à Monthey et ça choque

Bouts de jambes en sang et cadavre déchiqueté: Monthey tourisme a installé son décor d'Halloween et une partie des citoyens se disent choqués, rapporte Le nouvelliste. D'autres sont ravis de la mise en scène. Alors, trick or treat?

Certes, Halloween et son cortège de monstres et zombies tout droit venus d'un imaginaire bien nourri par les grosses productions américaines font un brin tache d'huile au pays bien ordonné des montres et du chocolat.