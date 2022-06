St-Gall: Cinq blessés graves dans un accident

«Je vais aller à l'aide sociale»: les Uber de Genève sous le choc

Les chauffeurs de véhicules Uber dans le canton de Genève devront cesser leur activité samedi. L'Etat a gagné un procès contre la multinationale. Kader et Zouhair, directement concernés par cette décision judiciaire, dénoncent tous deux cette situation, mais pas pour les mêmes raisons.

Zouhair (la bonne quarantaine) et Kader (un peu plus jeune) conduisent des voitures Uber à Genève, en tant qu'indépendants. Dès samedi soir, ils ne pourront plus exercer leur métier, comme tous leurs collègues du canton. En cause, la décision du Tribunal fédéral tombée ce vendredi, reconnaissant les chauffeurs Uber comme des salariés et obligeant ainsi la branche des chauffeurs privés à Genève à cesser toute activité dès ce samedi 3 juin tant que l'entreprise ne sera pas conforme à la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC).