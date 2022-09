La police a bouclé, mardi soir, le Palais fédéral à cause d'un sac à dos suspect laissé à l'abandon à l'extérieur du bâtiment. Elle a envoyé un robot-démineur l'inspecter. Il s'agit d'une fausse alerte.

La police a bouclé, mardi soir, toute la zone autour de la Place fédérale, à Berne, à cause d'un objet suspect. Un sac à dos noir a été laissé devant la façade du Palais fédéral.

Pour rappel, le Parlement a débuté lundi sa session d'automne.

Le signalement de l'objet a été reçu vers 17h30, selon une porte-parole de la police cantonale de Berne, rapporte le Tages Anzeiger:

«Nous sommes engagés sur la Place fédérale à Berne à cause d'un objet suspect. La zone a été bouclée par mesure de sécurité»

La police a vite fait débarquer sur zone son robot-démineur, qui avait pour but d'aller inspecter le colis suspect.

Le robot a traversé la Place fédérale pour aller à la rencontre du petit sac à dos noir.