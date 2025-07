Bientôt un train de nuit pour la Suède? La Confédération y songe

L'OFT a annoncé la priorisation de cette ligne et l'engagement de 1,2 million de francs dans les travaux préparatoires en 2025. D'ici 2030, la Confédération prévoit de subventionner la ligne à hauteur de 47 millions de francs. Cet argent est destiné à couvrir les coûts non couverts liés à son exploitation (sillons, énergie, personnel et matériel roulant).

Manger durable réduit le risque de cancer

Une alimentation durable est associée à une réduction statistiquement significative du risque de cancer. La mortalité par cancer est également diminuée, selon une méta-analyse avec participation suisse.

L'alimentation durable est de plus en plus recommandée comme stratégie pour réduire les maladies non transmissibles et promouvoir la santé dans le monde entier. Certains modèles alimentaires malsains actuels sont considérés comme contribuant à la charge mondiale du cancer, tandis que certains types de production aggravent encore les problèmes environnementaux.