La Cour s'est montrée nettement plus sévère dans la lourdeur de la peine que ce qu'avait exigé le procureur, à savoir quatre ans de prison. Image: Shutterstock

Grisons: Il frappe un enfant avec un marteau-hache

Un enfant de 10 ans avait été grièvement blessé à la tête à coups de marteau-hache en 2024 à Samnaun (GR). Son agresseur, âgé de 54 ans, a été condamné à 12 ans de prison, commués en thérapie psychiatrique en milieu fermé.

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Un homme de 54 ans écope aux Grisons d'une peine de 12 ans de prison, commuée en thérapie psychiatrique stationnaire en milieu fermé. Il avait grièvement blessé à la tête un enfant de 10 ans en 2024 à Samnaun (GR) avec un marteau-hache de plâtrier.

Dans son jugement rendu vendredi, le Tribunal régional de Basse-Engadine/Val Müstair reconnaît l'accusé coupable de tentative d'assassinat. La Cour s'est montrée nettement plus sévère dans la lourdeur de la peine que ce qu'avait exigé le procureur, à savoir quatre ans de prison. Les juges ont convenu, cependant, comme l'accusation, que le quinquagénaire devait être placé dans le secteur fermé d'une clinique en raison de ses troubles paranoïdes.

L'accusé n'admet pas qu'il souffre des troubles constatés dans l'expertise psychiatrique. Lors du procès qui s'est déroulé la semaine dernière à Sent (GR), la défense avait demandé une peine de prison limitée à sept mois et demi de prison, assortie d'une mesure thérapeutique ambulatoire, pour lésion corporelle simple.

Avec un marteau-hache de plâtrier

Le matin du 13 novembre 2024, le quinquagénaire guette le passage d'un garçon sur le chemin de l'école. Il le saisit et le frappe à la tête et au torse avec un marteau-hache de plâtrier. Lorsque l'enfant tombe à terre, il continue à le frapper. Au total, il lui assène onze coups avec cet outil, dont au moins trois à la tête. L'enfant a dû être héliporté à l'hôpital dans un état grave.

À l'origine de cette attaque extrême se trouvent les délires paranoïdes du prévenu. Depuis plusieurs années, l'homme est persuadé que la famille de l'enfant, voisine de l'accusé, tente de l'empoisonner de manière chronique à travers les systèmes d'eaux usées et d'aération. En s'attaquant à l'enfant, il a voulu «frapper un grand coup» pour montrer que «ça ne pouvait pas continuer comme ça», a-t-il dit aux juges.

L'homme devra verser 40'000 francs de réparation pour tort moral à la famille et 26'800 francs d'indemnisation. La victime porte aujourd'hui encore les cicatrices de l'agression. Insouciant et ouvert avant l'attaque, l'enfant en subit aujourd'hui encore les séquelles psychologiques. (sda/ats)