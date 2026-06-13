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Obwald: un jeune ouvrier décède sur un chantier autoroutier

Un jeune ouvrier décède sur un chantier autoroutier d'Obwald

[Editor&#039;s note: photo mise-en-scene] Detail view of a police car of the cantonal police of Obwalden, photographed in Sarnen, Canton Obwalden, Switzerland, on August 18, 2015. (KEYSTONE/Alexandra ...
La police cantonale d'Obwald a indiqué qu'un accident mortel avait eu lieu sur un chantier autoroutier.Image: KEYSTONE
Un accident de chantier est survenu sur l'autoroute A8 près de Giswil (OW). Un ouvrier est décédé suite à un choc à la tête.
13.06.2026, 14:0413.06.2026, 14:04

Un ouvrier du bâtiment de 29 ans a perdu la vie vendredi après-midi sur un chantier de l’autoroute A8 près de Giswil (OW). Il a été frappé à la tête par un élément métallique et est décédé sur place malgré les tentatives de réanimation.

L’accident est survenu peu après 16 heures 15 sur le chantier du tunnel de l’A8 à Kaiserstuhl (OW), a indiqué samedi la police cantonale d’Obwald. L’ouvrier a été mortellement blessé à la tête lors du levage d’un élément métallique.

Une opération délicate

Malgré l’intervention rapide des secours et les tentatives de réanimation, l’homme de 29 ans a succombé à ses blessures sur place. Les circonstances exactes de l’accident font l’objet d’investigations.

Les opérations visant à dégager l’élément métallique et le véhicule concerné se sont révélées délicates et ont duré plusieurs heures. Les secours, un hélicoptère d’Air Glaciers, les pompiers, une équipe de soutien psychologique ainsi que le ministère public ont été mobilisés. (btr/ats)

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