Près de 800 porcs périssent dans un incendie près de Saint-Gall

Les pompiers sont intervenus vers 17h10. Selon eux, l'incendie a démarré dans la plus grande des deux porcheries, qui a entièrement brûlé et dont le toit s'est effondré. Le sinistre a pu être maîtrisé dès 18h00, mais les travaux se sont poursuivis durant une longue partie de la soirée. (vz/ats)

Le second bâtiment a pu être protégé du feu, mais il est resté longtemps exposé à un très fort dégagement de fumée, selon le communiqué. Les truies mères et les porcelets ont pu être sauvés grâce à un apport mécanique d'air frais.

Le soleil va nous offrir des aurores boréales en Suisse

En ce moment, les éruptions se multiplient sur le Soleil. Cela donne lieu à des aurores boréales visibles même en Suisse.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un spectacle naturel a coloré en vert le ciel au-dessus du Säntis, l'un des sommets mythiques des Alpes. Il s'agit du vent solaire, qui envoie des électrons et des protons à travers l'espace jusqu'à la Terre, où ils bouleversent la magnétosphère et produisent des lumières vertes et jaunes ou rouges et violettes.