Les trois pires communes de Suisse sont Romandes

Selon l'étude biennale d'Iazi, les communes alémaniques restent les plus agréables en Suisse, Lutry (VD) étant la seule romande classée 13ᵉ.

A en croire l'étude du consultant immobilier Iazi réalisée tous les deux ans pour la HandelsZeitung, les communes alémaniques demeurent celles où l'on vit le mieux en Suisse. Une seule commune romande, Lutry (VD), 13ᵉ, apparaît dans les 30 premières du classement publié jeudi.

Lutry. Image: Shutterstock

Où se trouvent les communes qui se classent le mieux?

Sur les 954 communes prises en compte dans l'étude, soit toutes celles de plus de 2000 habitants, celles de Suisse centrale continuent de s'accaparer les premières places. Elles sont douze dans les 20 premières, dont Meggen (LU) au bord du lac des Quatre-Cantons, en tête. Il est vrai que la proximité d'un lac semble peser fortement, en particulier autour de ce dernier et de ceux de Zurich, de Zoug, ou du Léman.

Les trois seules autres communes romandes classées dans les 50 premières sont sises, à l'image de Lutry, sur les bords ou non loin du lac Léman: Pregny-Chambésy (GE), 37e, Genolier (VD), 44e et Mies (VD), 45e.

Les communes romandes font un peu mieux qu'il y a deux ans, aucune n'apparaissant alors dans le Top 50. Sur les quatre dans les 100 premières, Pregny-Chambésy figurait alors à la 63e place et Lutry au 95e rang. Elles sont un peu plus cette année entre les 50e et 100e places, neuf, la plupart aussi proches du Léman, à l'exception de Crans (VS), 72e, et Servion (VD), 95e.

Qui sont dans le top 3?

Derrière Meggen, Hergiswil (NW) et Oberkirch (LU) occupent les deux autres places du podium. Toutes deux ont gagné plus de 20 places par rapport à l'année précédente. Les deux premiers du classement de 2023 ont perdu un peu de terrain: Cham (ZG) est passé de la deuxième à la quatrième place et Zoug de la première à la cinquième. Six communes zurichoises et une commune grisonne complètent le Top 20.

Voici le flop 10 des communes suisses

La commune neuchâteloise de Val-de-Travers occupe désormais la dernière place du classement, succédant à Mümliswil-Ramiswil (Soleure), qui y figurait depuis plusieurs années. Val-de-Travers se distingue par les impôts les plus élevés de Suisse, selon le classement, une mauvaise desserte des transports, une organisation urbaine peu structurée et un nombre limité d'emplois pour ses 10 550 habitants.



Le classement des 10 pires communes:



Val-de-Travers NE Chamoson VS Le Locle NE Riviera TI Perles BE Biasca TI Diemtigen BE Saint-Imier BE La Chaux-de-Fonds NE Tramelan BE

Comment est réalisé ce classement?

Notons qu'au niveau des critères choisis «51 au total», informe le journal alémanique, on retrouve notamment:

Le montant des impôts.

Les prix de l'immobilier.

La sécurité.

La situation de la commune.

Son offre d'écoles, de structures d'accueil et de commerces.

Les données se basent principalement sur des statistiques publiques ainsi que sur des modèles de prix immobiliers de la société Iazi AG. (jah/ats)