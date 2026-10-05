Les deux conducteur impliqués risquent gros (image d'illustration). Image: Shutterstock

Rodéo mortel à Genève: deux chauffards jugés pour meurtre

Deux automobilistes avaient provoqué la mort d'une cycliste en juillet 2023. Ils comparaissent ce lundi devant la justice genevoise.

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Deux hommes comparaissent lundi devant le Tribunal correctionnel de Genève pour avoir participé en juillet 2023 à un rodéo routier qui s'est terminé par la mort d'une cycliste, fauchée à plus de 140 km/h. Les deux chauffards doivent répondre de meurtre.

«Je me suis senti regardé quand j'étais à l'arrêt», a déclaré le conducteur de la voiture qui a percuté la cycliste. «Mais mon but n'était pas de provoquer», a-t-il ajouté. Cet homme, 33 ans au moment des faits, conteste avoir participé à une course-poursuite. Il explique avoir voulu accélérer «pour le bruit» et pour montrer sa passion pour les voitures.

Dans quel but? «Une connerie de ma part», admet-il. Cet homme, qui travaille aujourd'hui dans un garage, avait consommé de l'alcool ce soir-là. Mais selon lui, cela n'a eu aucune influence: «je me sentais bien, je n'étais pas saoul», explique-t-il au Tribunal.

Questionné sur ses pointes de vitesse mesurées par les experts à 125 km/h sur les quais de la rive droite: il explique n'avoir jamais pensé être à cette vitesse.

Ils ne se connaissaient pas

L'autre homme, 22 ans au moment des faits, reconnaît pour sa part être impliqué «dans ce qu'on qualifie de rodéo». Mais il affirme être sorti de cette démarche avant le choc avec la cycliste. Selon ses déclarations, il a d'abord répondu à une provocation et est ensuite entré dans un «petit jeu» avec l'autre conducteur.

Il reconnaît une responsabilité morale dans la mort de la cycliste. «J'ai agi par impulsivité, sans réfléchir», ajoute-t-il. «J'étais jeune, j'avais une voiture sportive et je voulais accélérer avec», précise cet homme, qui avait l'habitude de filmer ses excès de vitesse. Il a été testé positif à la cocaïne après l'accident, mais indique que sa consommation remontait à une dizaine de jours.

Ces deux passionnés d'automobiles, qui ne se connaissaient pas, étaient au volant de puissantes voitures de sport: une Nissan GRT (plus de 550 chevaux sous le capot) pour l'un et une Mercedes AMG pour l'autre. Lancé à plus de 140 km/h, selon l'expertise, le plus âgé a percuté la cycliste qui traversait la rue de Lausanne. Agée de 31 ans, la femme a été projetée à 48 mètres. Elle est décédée sur le coup.

Ils ont agi en coactivité

Les faits se sont déroulés la nuit du 21 au 22 juillet 2023. Selon le Ministère public, les deux conducteurs qui ont chacun une passagère à bord se lancent dans un rodéo routier sur le quai du Mont-Blanc à la hauteur de la Rotonde, enchaînant les accélérations et se dépassant à tour de rôle. Seuls les feux rouges et les radars les arrêtent.

Ils continuent jusqu'à la rue de Lausanne. C'est juste après la plage de l'ONU que se produit le choc. Le Ministère public estime que le chauffard a consciemment adopté une conduite qui ne pouvait aboutir qu'à une issue fatale, dont il s'est accommodé.

Il retient le meurtre. Il en va de même pour l'autre chauffard qui a participé au rodéo routier, même s'il n'avait pas suivi la dernière accélération. Pour le Ministère public, ils ont agi en coactivité.

Un précédent en 2013

En 2013, un rodéo routier au centre-ville de Genève avait déjà causé la mort d'un piéton et en avait très grièvement blessé. Le Tribunal fédéral avait confirmé la condamnation pour meurtre par dol éventuel du principal protagoniste, une première dans le canton.

Il avait été condamné à cinq ans de prison. (jzs/ats)