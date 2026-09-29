Finalement intercepté, le Suisse a vu sa Porsche et son permis saisis sur-le-champ. Image: Facebook

Ce «chauffard suisse» a choqué la France

312 km/h au lieu de 130: un conducteur suisse a été arrêté pour un excès de vitesse record en Haute-Savoie. L'intervention a fait les gros titres dans les médias français.

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Une patrouille de gendarmerie française a flashé une Porsche à 312 km/h au lieu de 130 km/ dans la nuit de samedi à dimanche derniers sur l'autoroute A40, dans la vallée de l'Arve, non loin de Genève. Selon les médias français, le conducteur est de nationalité suisse.

«182 km/h : ce n’est pas la vitesse à laquelle cet automobiliste a été contrôlé. C’est l’excès de vitesse constaté», s'étrangle sur Facebook la gendarmerie de la Haute-Savoie. Et d'ajouter:

«A 312 km/h, ce conducteur parcourait près de 87 mètres chaque seconde, au milieu des autres usagers de l’autoroute»

«Inconscience? Recherche d’adrénaline? Peu importe. Les conséquences, elles, sont bien réelles», poursuit la gendarmerie. Celle-ci a finalement intercepté le conducteur avant de saisir son permis et de placer son véhicule en fourrière. Une première amende de 1500 € lui a été infligée dans l’attente de son jugement.

La vitesse affichée sur le radar Image: Facebook

Une poursuite à «haut risque»

L'excès de vitesse a fait les gros titres en France puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'un record dans le pays. Le 20 heures de TF1 s'est même saisi du sujet, son présentateur évoquant un «chauffard suisse» roulant «à la vitesse d'un TGV».

Auprès de la chaîne française, un pilote de gendarmerie impliqué raconte une poursuite à «haut risque» de nuit sur plus de dix kilomètres. «Je n'ai jamais vu une vitesse pareille», raconte ce même gendarme auprès de franceinfo.

«Il ne ralentissait pas en plus, donc c'était assez compliqué, sachant qu'il avait une vitesse maximale supérieure à notre véhicule rapide»

Selon franceinfo, l'automobiliste doit comparaître prochainement devant le tribunal de Bonneville, en Haute-Savoie. Il risque jusqu'à 3 mois de prison, une amende de 3750 euros ainsi que la confiscation de son véhicule. (jzs)