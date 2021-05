Suisse

Famille

Vers un congé parental dans le canton de Berne?



Vers un congé parental dans le canton de Berne?

Image: Shutterstock

Les Bernois se prononceront sur l'introduction d'un congé parental de 24 semaines. Il s'agirait du premier canton suisse à légiférer en ce sens.

L'initiative «Pour un congé parental cantonal» prévoit que chaque parent dispose d'un droit individuel de 6 semaines, les parents se répartissant librement les 12 semaines restantes. Pendant le congé, les parents perçoivent une compensation salariale convenable. Ce congé peut être pris de la naissance de l'enfant jusqu'à son entrée au jardin d'enfants.

Une première en Suisse

Si l'initiative est approuvée, Berne deviendra le premier canton a légiférer en ce sens. En effet, sur le site de la Confédération, on peut lire: «Le droit fédéral suisse ne prévoit pas de congé parental. Certains secteurs et certaines entreprises accordent toutefois un congé parental. La durée du congé et le montant de l’allocation varient d’un secteur à l’autre et d’une entreprise à l’autre.» (ats)

Des tornades font plusieurs morts en Chine 1 / 7 Des tornades font plusieurs morts en Chine source: epa featurechina / fang dongxu Viol en Suisse: le projet de loi qui fâche Plus d'articles «Actu» Ceuta, point névralgique de l'immigration entre le Maroc et l'Europe Link zum Artikel Guy Parmelin: «Je condamne les menaces de mort avec fermeté» Link zum Artikel Voici la bande annonce du nouvel épisode de «Friends» Link zum Artikel Des pro-palestiniens attaquent des juifs à Los Angeles Link zum Artikel