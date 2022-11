Voici ce que les Suissesses trouvent attirant chez un homme

Les attributs que les femmes suisses considèrent comme masculins ont évolué, selon une nouvelle étude publiée à l'occasion de la journée de l'homme, ce samedi. Et certaines des qualités désirées risquent de vous surprendre.

Rahel Empl / ch media

Les stéréotypes habituels de la masculinité – épaules larges, talent manuel et galanterie – ne sont plus aussi prisés par les femmes. C'est du moins la conclusion d'une étude représentative menée cet été pour l'agence de rencontres parship.ch et dont les résultats sont disponibles à temps pour la Journée internationale de l'homme ce samedi. Pour ce faire, l'entreprise d'études de marché et de sondages Marketagent a interrogé 1000 femmes et hommes âgés de 18 à 69 ans en Suisse alémanique et en Suisse romande.

La question était la suivante: de quelles qualités un homme a-t-il besoin pour correspondre à l'idéal social de la masculinité? Pour les femmes interrogées, la fiabilité est très appréciée (75%). Elles considèrent également qu'un homme est viril s'il est sympathique et charmant (57%), s'il assume ses responsabilités de père (55%) et s'il est instruit (46%).

Les attributs visuels jouent un rôle secondaire. Ainsi, seuls 25% des femmes estiment que l'homme doit avoir une certaine taille. Seuls 10% des femmes estiment qu'il doit être bien musclé. Les talents manuels jouent également un rôle plutôt secondaire (29%) – adieu le cliché du mécanicien doué de ses mains.

Le revenu n'a pratiquement aucune influence sur le fait qu'une femme perçoive un homme comme masculin: seuls 8% des participantes de l'étude ont indiqué le salaire comme facteur important. La question «comment décrocher un millionnaire?», qui préoccupait autrefois Marilyn Monroe, est donc devenue insignifiante.

La personnalité est importante pour les hommes

L'étude a aussi interrogé les hommes sur les mêmes sujets. Les résultats sont très similaires, à une exception près: un fossé s'est creusé entre les participants masculins et féminins sur la question de savoir si un homme doit être un gentleman. 30% des hommes ont répondu par l'affirmative, contre 23% des femmes. Le cliché du gentleman à la rose, qui ouvre la porte avec galanterie et aide la femme à enfiler son manteau, semble avoir vécu.

On a en outre demandé à ces messieurs ce qui les faisait se sentir virils. Environ 57% d'entre eux aiment être appréciés pour leur personnalité. Selon l'étude, ce sont surtout les seniors (entre 50 et 69 ans) qui accordent de l'importance à cet aspect. La psychologue de Parship, Dania Schiftan, explique à ce sujet:

«Les hommes plus âgés savent que dans la vie, ce sont davantage les valeurs intérieures qui comptent»

Mais selon Schiftan, même les plus jeunes accordent de plus en plus d'importance à ces valeurs pour leur définition de masculinité. «Il y a clairement eu un changement dans ce domaine au cours des dernières années». (aargauerzeitung.ch)

Article traduit de l'allemand par Léa Krejci