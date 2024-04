Beat Jans: «la violence d'hommes contre des femmes n'est pas tolérable»

La situation sera analysée dans un rapport intermédiaire, qui sera publié d'ici un an. On pourra ainsi juger si les mesures en place suffisent, ou s'il faut les renforcer, a-t-il précisé.

A l'occasion de son premier bilan face à la presse, le conseiller fédéral a sans surprise beaucoup mis l'accent sur l'asile et les réfugiés. Le ministre socialiste n'a cependant pas oublié d'évoquer les violences contre les femmes et les inégalités salariales qui subsistent.

Accord entre la Suisse et l'UE: qui gère quoi et qui risque gros?

Pourquoi la Suisse doit s'occuper des migrants que l'Italie refuse

Depuis décembre 2022, l'Italie ne reprend plus les réfugiés Dublin. La Suisse doit en conséquence faire face à plus de 500 demandes d'asile.

L'affaire a éclaté il y a un peu plus d'un an, à Noël 2022. La NZZ am Sonntag révélait alors que l'Italie avait temporairement cessé de prendre en charge les «réfugiés Dublin». L'expression désigne les requérants d'asile que l'Italie doit accueillir en vertu de l'accord de Dublin, qui stipule que le pays où ils se sont enregistrés en premier doit ensuite s'en occuper. Pour la Suisse, plus moyen de remettre ces personnes à sa voisine depuis décembre 2022.