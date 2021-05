Des pilules contraceptives interdites dans des boîtes Pfizer

Certaines bactéries «renforcées» par des doses plus élevées d'antibios

Utiliser des doses plus élevées d'antibiotiques pour lutter contre le développement de bactéries résistantes aux traitements pourrait en fait renforcer certaines d'entre elles.

La résistance aux antibiotiques constitue «l'une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale», selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), et pourrait causer 10 millions de morts par an d'ici 2050, selon certaines estimations.

De précédents travaux de recherche ont montré qu'administrer des doses plus fortes d'antibiotiques peut ralentir la capacité des bactéries à devenir résistantes au traitement, mais l'impact de cette stratégie sur l'état de santé général des …