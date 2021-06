Serviettes hygiéniques gratuites dans les écoles vaudoises

Votre caisse fait trop de bruit? Le canton de Vaud pourrait vous la retirer

Le canton de Vaud intensifie la lutte contre les pics de bruit dus aux véhicules modifiés. Les sanctions iront jusqu'à la saisie immédiate de l'engin, à la destruction des pièces non homologuées, et ce n'est pas fini.

Les pics de bruit excessif provoqués par des engins motorisés sont à l'origine de nombreux dérangements, voire de plaintes tant en ville qu'en campagne. Aussi soudaines que puissantes, le canton affirme, dans un communiqué publié mardi, que ces émissions sont dues à des comportements inadaptés des conducteurs ou à des modifications techniques inadéquates apportées aux véhicules.

Afin de réduire ces pratiques le plus souvent illégales, les polices vaudoises et le Service des automobiles et de la …