Comment explique-t-on ce succès? Parce que c’est le parfait contenu TikTok: spectaculaire, peu coûteux, et un poil «challenging». Image: watson / dr

Pourquoi vous devriez vous méfier de cette routine star des réseaux

Sur les réseaux, on ne compte plus les vidéos de visages plongés dans un saladier d’eau et de glaçons. Cet «ice facial» s’est imposé comme LA routine beauté virale. La promesse? Un teint frais, des pores resserrés, des cernes envolés et une mine radieuse. Mais au-delà de l’effet «avant/après» très Instagram-friendly, que dit la science?

Vous avez sans doute vu passer ces morning routines qui débutent à 4 heures du matin par des gestes qu’on a déjà de la peine à se motiver à faire durant les heures d’ouverture, comme des pompes.

Dans le genre agressif, il y a encore pire que de soulever son propre poids en tête à tête avec son carrelage: se plonger le visage dans un bol d’eau froide. Glacée, même, histoire que la routine ressemble le plus possible à une torture médiévale. Car oui, les influenceurs, coachs en tout et n’importe quoi et autres cadres dynamiques sur LinkedIn y ajoutent des glaçons. Mais ce geste est-il réellement efficace?

En tout cas, si le but est de se réveiller, oui. Pour le réveil en douceur, en revanche, on repassera. Comme l’explique la chercheuse en neurosciences Armelle Rancillac, interrogée par franceinfo, se plonger le visage dans un saladier de glaçons provoque une libération d’adrénaline, de noradrénaline et de cortisol.

«Ce sont des hormones qui augmentent l’attention et la réactivité, ce qui provoque un signal assez fort d’éveil. En pleine nuit, ce n'est pas recommandé. Le matin, les effets seront plus bénéfiques, mais temporaires.»

D’autres bénéfices sont avancés, mais il y a un mais: selon le dermatologue Alexis Stephens interrogée par USA Today, le froid provoque une vasoconstriction immédiate.

Résultat, les vaisseaux sanguins se contractent, ce qui réduit temporairement les gonflements et donne un aspect plus ferme à la peau. Exactement comme quand on applique une poche de glace sur une cheville foulée, sauf que là, on le fait sur son petit visage délicat, volontairement. Résultat, une sensation de peau lissée… qui disparaît au bout de quelques heures.

Un geste à ne pas faire trop souvent

C’est là que le bât blesse: ce qui marche ponctuellement ne gagne pas forcément en efficacité à force d’être répété. Le spécialiste prévient même qu’un usage trop fréquent risque de malmener la barrière cutanée, de fragiliser les capillaires, d’accentuer les rougeurs ou d’aggraver certaines affections comme la rosacée. La dermatologue Jaishree Sharad, interrogée par la chaîne indienne NDTV, est tout aussi claire:

«C’est très, très temporaire. Et ne le faites pas tous les jours, ça déshydratera votre peau»

Même constat chez National Geographic, qui souligne qu’aucune étude solide ne prouve un quelconque effet anti-âge durable. Le froid appliqué sur le visage agit surtout en surface: il ne stimule pas la production de collagène de manière significative et ne gomme pas les rides pour de bon. Les images de «peau rajeunie» sont surtout une illusion passagère.

On pourrait objecter que l’immersion dans l’eau froide, dans sa version «cold plunge» intégrale, est vantée pour ses effets sur la récupération musculaire, la circulation ou même l’humeur. C’est vrai: plonger son visage déclenche le fameux «réflexe de plongée» qui ralentit le rythme cardiaque et provoque une vasoconstriction périphérique. Une sorte de bouton «reset» naturel pour le système nerveux. Sauf que, là encore, la magie ne dure pas.

Et les risques? Bien réels

Un plongeon brutal dans l’eau glacée peut provoquer une hyperventilation réflexe, accélérer le rythme cardiaque, voire déclencher un malaise chez les plus sensibles, «à éviter si vous avez des problèmes cardiaques» précise la chercheuse en neurosciences Armelle Rancillac.

Côté peau, répéter l’opération ou y rester trop longtemps, c’est s’exposer à des irritations, une sécheresse accrue et même de petites lésions vasculaires. Les peaux fragiles ou sujettes aux maladies cutanées sont particulièrement concernées.

Alors comment explique-t-on ce succès? Parce que l’ice facial, c’est le parfait contenu réseau social: visuellement spectaculaire, peu coûteux, et un poil «challenging», avec cette résistance au froid qui attire les vues, doublé à l’atrocité d’un réveil nocturne qui laisse croire que «vous êtes forts» si vous le faites, et une feignasse si vous avez l’outrecuidance de préférer dormir à 4 heures du matin.

Ajoutez-y l’esthétique glacée du bol de glaçons et la promesse d’un teint «post-plongée polaire», et vous obtenez un cocktail irrésistible pour l’algorithme.

Alors oui, se jeter tête la première dans un bol de glaçons peut dégonfler un visage bouffi au réveil, ou apaiser une peau un peu échauffée, à condition de le faire avec parcimonie et de bien hydrater après. Mais non, ça ne remplace pas une routine soin sérieuse et encore moins un anti-âge efficace.

Il existe toutefois des gestes qui peuvent bel et bien booster l’organisme au réveil, comme l’explique encore la scientifique française Armelle Rancillac.

«Il vaut mieux s'exposer à la lumière naturelle au moins 30 minutes, pour bien stimuler sa production de sérotonine»

Et dormir la nuit, «en phase avec l'obscurité», selon la chercheuse en neurosciences, plutôt que de vanter un réveil à 4 heures du matin et une morning routine plutôt contreproductive.