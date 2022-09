Le Festival Ludesco à La Chaux-de-Fonds a accueilli 3000 visiteurs

Le festival Ludesco avait dû être annulé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie. Image: sda

Malgré un format inédit et ces dates estivales, le Festival a retrouvé son public, objectif du week-end.

Près de 3000 personnes se sont pressées ce week-end à La Chaux-de-Fonds pour profiter de 34 heures de jeux et d’expériences ludiques non-stop. Ce chiffre correspond aux attentes des organisatrices et organisateurs.

Lors de sa dernière édition en mars 2019, le festival avait accueilli 10 000 personnes de toute la Suisse et même d'au-delà des frontières.

Cette 13e édition a été un peu raccourcie et déplacée à la fin de l'été plutôt qu'en mars, période qu'elle retrouvera, du 17 au 19 2023, avec une 14e édition grandeur normale, soit 55 heures. Le Swiss Gamers Award, le prix récompensant le jeu préféré des Suisses, sera remis à cette occasion.

«Les nombreuses animations et expériences ludiques qui garnissaient un programme touffu ont également fait le plein. La plupart affichaient complet avant le début des festivités.» Les organisateurs du festival

Les festivalières et festivaliers se sont pressés en nombre pour profiter un maximum des plus 1200 jeux de la collection expliqués par une équipe de bénévoles expérimentés.

Aussi en extérieur

Le public a profité du temps – plus clément qu'en mars – pour participer à des activités organisées en extérieur. Ainsi, l’Archery Games, un mélange explosif entre le tir à l'arc, le paintball et la balle au prisonnier, a largement séduit, tout comme l’initiation au Quidditch, le sport des sorciers et sorcières de l’univers d’Harry Potter.

Les escapes games, ces jeux où il faut résoudre des énigmes en équipes pour s’échapper d’une pièce ou ouvrir des coffres, ont également connu un vrai succès. Certaines et certains en ont même profité pour visiter le Grand Temple de La Chaux-de-Fonds en le fouillant de fond en comble à travers une aventure inédite, détaillent leurs organisateurs.

Avec son festival, Ludesco vise à promouvoir et faire découvrir au plus grand nombre l’univers du jeu. Mission accomplie ce week-end, et ce également auprès du jeune public, relèvent les organisateurs. (ats/jch)