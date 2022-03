Festi'neuch a dévoilé la programmation de sa 21e édition

Cette 21 e édition devient plus écolo. De la vaisselle réutilisable sera à disposition sur tout le site de la manifestation, peut-on lire sur la RTS . «Un défi logistique», a souligné la chargée de communication Aude Ratzé. L'introduction d'un système sans argent liquide sera également mis sur pied afin de faciliter la vie des festivaliers.

Polo & Pan ainsi que le duo français Justice enflammeront la scène électro pour le plus grand plaisir des festivaliers les plus jeunes. Les familles pourront également profiter de l'événement dimanche, avec le groupe neuchâtelois Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois.

Festi'neuch revient avec une ribambelle d'artistes et accueillera, entre autres, Clara Luciani, Julien Doré, Véronique Sanson et Grand Corps Malade pour la 21 e édition.

