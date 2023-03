Le festival Ludesco a ravi 7000 personnes à La Chaux-de-Fonds

Le record de 10 000 festivaliers, qui avait été enregistré en 2019, ne sera pas battu cette année. Image: sda

Au total, 55 heures de jeux sans interruption ont été proposées aux festivaliers

Plus de «Suisse»

Quelque 7000 personnes ont participé ce week-end à La Chaux-de-Fonds à la 14e édition de Ludesco, le plus grand festival dédié aux jeux et aux expériences ludiques de Suisse.

Cette fréquentation est au-delà des attentes, ont annoncé dimanche les organisateurs qui tablaient sur 6000 entrées. La manifestation a donc retrouvé son public et sa forme d'origine après trois ans, avec une annulation en 2020 et deux éditions restreintes en raison de la crise sanitaire.

Plus de 1400 jeux de la collection du festival ont été proposés au public venu de toute la Suisse mais aussi de France voisine. Cette année Ludesco a innové, transformant les alentours de la Maison du Peuple et du Club 44 en un village ludique. D’autres animations ont été hébergées par des institutions et des commerces.

Le festival tient son concept en or avec son «Lego challenge» se sont réjouis les organisateurs. C'est une compétition où les enfants évaluent les constructions effectuées par leurs parents selon des thèmes spécifiques dans un rythme imposé par le sablier. Autre succès, le nombre record de parties d'escape games enregistrées durant le week-end avec 158 tentatives d'évasion.

Prix suisse du jeu

Ludesco a aussi été l'occasion de décerner le Swiss Gamers Award: le jeu favori des joueurs suisses pour 2022 s'appelle «Ark Nova». Dans la catégorie famille, c'est le jeu «La colline aux feux follets» qui se hisse sur la première place du podium. Ces jeux ont su séduire le public helvétique lors des derniers douze mois et reçoivent donc la plus haute récompense du genre en Suisse.

Chaque année depuis 2010, le festival remet le Swiss Gamers Award. Des joueurs et joueuses de toute la Suisse votent pour leurs jeux favoris. Cette année, 26 ludothèques et 17 associations et clubs ludiques ont participé à ce vote, ce qui représente au moins 1600 personnes.

Les dates de la prochaine édition sont déjà fixées: Ludesco soufflera ses 15 bougies du 15 au 17 mars 2024 pour une édition que les organisateurs promettent déjà spectaculaire. (ats/jch)