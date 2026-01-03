ciel couvert-3°
Crans-Montana: quatre premières victimes suisses identifiées

Swiss Minister of Justice Beat Jans and State Councillor Mathias Reynard lay flowers at the sealed off Le Constellation bar in Crans-Montana, Swiss Alps, Switzerland, Saturday, Jan. 3, 2026, where a d ...
Incendie de Crans-Montana: quatre premières victimes identifiées.Keystone

Drame de Crans-Montana: quatre premières victimes suisses identifiées

La police valaisanne a identifié quatre premières victimes de l’incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana, tandis que les démarches d’identification se poursuivent.
03.01.2026, 16:5403.01.2026, 16:54

La Police cantonale valaisanne a annoncé ce samedi l’identification des quatre premières victimes décédées dans l’incendie survenu dans la nuit du Nouvel An au bar Le Constellation, à Crans-Montana.

Selon le communiqué:

«L’important travail d’identification mené ces dernières heures par la Police cantonalevalaisanne, le DVI (Disaster Victim Identification) et l’Institut de médecine légale apermis d’identifier, à ce stade, deux Suissesses âgées de 21 et 16 ans et deuxSuisses de 18 et 16 ans.»

À l’issue des procédures d’identification, les corps des victimes ont été restitués à leurs familles. Les autorités précisent que les investigations et démarches d’identification concernant les autres victimes, décédées ou blessées, se poursuivent activement.

La Police cantonale valaisanne indique qu’elle communiquera toute nouvelle information dès que possible. Par respect pour les proches, aucune autre précision ne sera divulguée à ce stade.

«Avec la chaleur, un corps peut se mêler à un autre»: un médecin décrit

Pour rappel, l’incendie, suivi d’une explosion, a ravagé l’établissement dans la nuit du 1er janvier 2026, faisant 40 morts et 119 blessés, dont une majorité grièvement atteints. Une instruction pénale est en cours afin de déterminer les circonstances exactes du drame. (jah)

«On a tout vu»: elle raconte l'incendie à Crans-Montana
«Il n'y a aucun mot pour décrire l'horreur que c'était»
Après l’incendie meurtrier du Constellation à Crans-Montana, une jeune femme de 19 ans témoigne de la nuit d’horreur et du choc qui frappe toute la station.
Le soir qui a suivi la nuit de la Saint-Sylvestre endeuillée par un terrible incendie qui a fait une quarantaine de morts au moins et 115 blessés à Crans-Montana, de nombreux habitants se sont réunis sur une place située à proximité du bar Le Constellation.
L’article