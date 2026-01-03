Incendie de Crans-Montana: quatre premières victimes identifiées. Keystone

Drame de Crans-Montana: quatre premières victimes suisses identifiées

La police valaisanne a identifié quatre premières victimes de l’incendie du bar Le Constellation à Crans-Montana, tandis que les démarches d’identification se poursuivent.

La Police cantonale valaisanne a annoncé ce samedi l’identification des quatre premières victimes décédées dans l’incendie survenu dans la nuit du Nouvel An au bar Le Constellation, à Crans-Montana.

Selon le communiqué: «L’important travail d’identification mené ces dernières heures par la Police cantonalevalaisanne, le DVI (Disaster Victim Identification) et l’Institut de médecine légale apermis d’identifier, à ce stade, deux Suissesses âgées de 21 et 16 ans et deuxSuisses de 18 et 16 ans.»

À l’issue des procédures d’identification, les corps des victimes ont été restitués à leurs familles. Les autorités précisent que les investigations et démarches d’identification concernant les autres victimes, décédées ou blessées, se poursuivent activement.

La Police cantonale valaisanne indique qu’elle communiquera toute nouvelle information dès que possible. Par respect pour les proches, aucune autre précision ne sera divulguée à ce stade.

Pour rappel, l’incendie, suivi d’une explosion, a ravagé l’établissement dans la nuit du 1er janvier 2026, faisant 40 morts et 119 blessés, dont une majorité grièvement atteints. Une instruction pénale est en cours afin de déterminer les circonstances exactes du drame. (jah)