Drame de Crans-Montana: quatre premières victimes suisses identifiées
La Police cantonale valaisanne a annoncé ce samedi l’identification des quatre premières victimes décédées dans l’incendie survenu dans la nuit du Nouvel An au bar Le Constellation, à Crans-Montana.
Selon le communiqué:
À l’issue des procédures d’identification, les corps des victimes ont été restitués à leurs familles. Les autorités précisent que les investigations et démarches d’identification concernant les autres victimes, décédées ou blessées, se poursuivent activement.
La Police cantonale valaisanne indique qu’elle communiquera toute nouvelle information dès que possible. Par respect pour les proches, aucune autre précision ne sera divulguée à ce stade.
Pour rappel, l’incendie, suivi d’une explosion, a ravagé l’établissement dans la nuit du 1er janvier 2026, faisant 40 morts et 119 blessés, dont une majorité grièvement atteints. Une instruction pénale est en cours afin de déterminer les circonstances exactes du drame. (jah)