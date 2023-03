Paul Kalkbrenner débarque en Romandie (avec plein d'autres d'artistes)

Le roi de la techno enflammera Neuchâtel aux côtés d'Angèle et Kendji Girac: voici la programmation éclectique de Festi'neuch.

Plus de «Suisse»

L'une des plus grandes figures de la scène techno, Paul Kalkbrenner, enflammera le chapiteau de Festi'neuch, qui se tiendra du 15 au 18 juin à Neuchâtel. Angèle, Kendji Girac ou Jain seront les autres têtes d'affiche. Environ 50 000 festivaliers sont attendus.

«Nous espérons que ce festival, qui prône le respect, la bienveillance et le vivre-ensemble et qui met en avant la culture régionale, sera un antidote au pessimisme ambiant et à la perte de liens», a déclaré mardi Antonin Rousseau, directeur de Festi'neuch. Les prix des billets, qui sont attractifs, sont inchangés depuis une dizaine d'années, a-t-il ajouté:

«Malgré la hausse des prix des cachets des artistes, le budget dévolu à la programmation est resté identique»

Le budget total de cette 22e édition, d'un montant de 4,2 millions de francs, est toutefois en légère hausse par rapport à l'an dernier. «On a notamment des frais supplémentaires en lien avec une nouvelle scène», a-t-expliqué.

Le Phare est en effet un nouvel espace scénique en bois, élaboré à 360 degrés, qui permet une proximité des artistes avec les festivaliers. «Il offrira plus de flexibilité en lien avec le réaménagement des Jeunes-Rives», a expliqué le directeur.

Après avoir vécu quatre soirées à guichets fermés l'an dernier et avoir dénombré 54 000 festivaliers, la manifestation espère en obtenir 50 000 pour cette édition. Antonin Rousseau a précisé:

«Le nombre de festivaliers est un des indicateurs du succès mais pas le seul. Pour nous, la sécurité et le bien-être du public sont aussi importants»

Dans le même temps L'Openair de Frauenfeld dévoile (presque) tout son programme 2023

Le programme

Le festival ouvrira les feux le jeudi avec la Belge Angèle, récompensée des trophées «album le plus streamé d’une artiste» et «meilleure artiste féminine» aux Victoires de la musique 2023 et qui donnera à Festi'neuch son seul concert en Suisse romande. Le public pourra aussi écouter ce soir-là le rappeur français Disiz (ex-La Peste), le groupe français La Femme, le duo fribourgeois Baron.e et l'artiste neuchâtelois My name is fuzzy.

Angèle. Image: Shutterstock

Le vendredi s'annonce «majestueux avec une programmation racée et un melting-pot entre rock et musique électronique», a ajouté Antonin Rousseau. Le DJ allemand Paul Kalkbrenner, qui avait marqué les esprits lors de son premier passage à Festi’neuch en 2014, devrait «retourner le chapiteau».

Le concert des Berlinois Moderat «se profile comme un autre grand moment». La chanteuse française Jeanne Added et le DJ français Folamour seront aussi de la partie ce soir-là.

Le concert de la chanteuse française Jain, qui mêle l'électro, la pop et le folk, est très attendu le samedi. Tout comme le groupe français d'électro rock Bagarre et la formation française de synthpop-électronique M83. Adoubé dans le rap game, le rappeur français Tiakola, qui récolte des millions de streams, devrait aussi faire carton plein sur les Jeunes-Rives ce soir-là.

Tiakola. Image: wikimedia

Les têtes d'affiche du dimanche sont les chanteurs français Marc Lavoine et Kendji Girac. La chanteuse française Aloïse Sauvage avec des morceaux puissants aux textes engagés entre rap, pop et chanson, et la chanteuse malienne d'afro-folk Fatoumata Diawara complèteront notamment la programmation. (jah/ats)