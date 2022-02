L'artiste A$AP Rocky, en couple avec Rihanna et futur papa.

L'artiste A$AP Rocky, en couple avec Rihanna et futur papa. Image: sda

Tyler, The Creator sur scène à Austin.

Tyler, The Creator sur scène à Austin. Image: sda

Frauenfeld c'est, en moyenne, 200 000 festivaliers et 80 performances , en l'espace de quatre jours. Et cette année, les têtes d'affiches pèsent lourd. Découvrez un aperçu des stars internationales, mais aussi natives de notre petite Helvétie, qui seront présentes au festival. Aperçu.

Les vacances des passionnés de rap seront à nouveau rythmées cet été. Mercredi, les organisateurs de l'Openair Frauenfeld ont annoncé sur Instagram le retour de ce festival connu pour être le plus important du genre urbain en Suisse . Lequel revient après deux années d'absence suite à la pandémie de Covid-19 .

L'affiche du plus grand festival urbain de la Suisse a été dévoilée mercredi. Interrompu pendant deux ans, l'Openair Frauenfeld revient du 6 au 9 juillet 2022. Voici ce qui vous attend.

