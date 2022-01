Sorties musicales 2022: voici ce qui nous attend

Stromae, Sexion d’Assaut, Tears for Fears: 2022 s'annonce déjà comme l'année des revenants, mais pas que. La liste des albums attendus est déjà assez longue. Tour d'horizon.

Orelsan, Billie Eilish, Adele, Kanye West, mais aussi Gojira, Turnstile et Angèle: 2021 a été riche en sorties musicales. Pour ne pas parler de tout ce qu'il s'est passé autour: la séparation de Daft Punk, le retour d'ABBA, la libération de Britney... Mais on n'est pas là pour parler du passé. 2022 vient de commencer et s'annonce d'ores et déjà très intense. Petit récap' non exhaustif de ce qui nous attend.

Stromae, Multitude

Le nouvel album de Stromae va voir le jour neuf ans après son dernier opus, le très fortuné Racine carrée. Le 15 octobre, à la surprise générale, le chanteur belge avait dévoilé un nouveau morceau, titré «Santé». Multitude suivra le 4 mars prochain.

Un peu plus tard, à savoir le 24 juillet, l'artiste se produira par ailleurs à Paléo. Il s'agit de son unique date en Suisse. Sans surprise, tous les billets actuellement disponibles ont été très rapidement vendus. Une lueur d'espoir demeure pourtant pour les derniers fans irréductibles: une prochaine vente aura lieu le 23 mars.

Sexion d’Assaut, Le Retour des rois

C'est leur premier disque en commun depuis dix ans. Le 14 mai, les membres du groupe emmené par Gims et Black M vont sortir leur nouvel album, titré logiquement (et très sobrement) Le Retour des rois.

Bien que très attendu, le nouveau disque ne sera pas disponible en streaming ni en magasins, rapporte BFMTV. Les fans devront s'accaparer Le Retour des rois de manière old school: il ne pourra être acheté qu'en physique, dans les salles de concert de la tournée 2022.

Rosalía, Motomami

La star espagnole va enfin revenir en solo, après avoir réalisé pas mal de duos ces dernières années, notamment avec Bad Bunny, Billie Eilish, The Weeknd ou encore Travis Scott.

Si la date de publication n'est pour l'heure pas encore connue, on sait, désormais, que le successeur d'El Mal Querer va s'appeler Motomami, comme l'a annoncé début novembre la chanteuse dans une vidéo fracassante.

MC Solaar, titre inconnu

Et voici un autre rappeur qui retrouve le chemin du studio pas mal d'années après sa dernière sortie. Le disque qui succédera à Géopoétique n'a pour l'heure pas encore de titre, mais le rappeur de 52 ans a assuré à Pure Charts que son nouvel opus verra bel et bien le jour l'année prochaine («Si je suis régulier»). Et qu'il sera inspiré par cette période électorale.

Tears for Fears, The Tipping Point

A ce stade, c'est désormais clair. Elle n'est pas encore commencée, mais 2022 sera l'année des revenants. Tout comme certains des artistes évoqués plus haut, le duo anglais sort d'une longue période de silence. 17 ans plus précisément.

Leur septième album, The Tipping Point, fera suite à Everybody Loves a Happy Ending, sorti en 2004. Les anciens rois des charts vont-ils réussir à être à la hauteur de leurs anciens classiques, comme «Everybody Wants to Rule The World» ou «Mad World»? Réponse le 25 janvier.

Renaud, titre inconnu

Toujours dans la catégorie des vieux dinosaures, le chanteur né à Paris a annoncé que son 19ᵉ disque sera publié en février. Aucun autre détail n'est pour l'heure connu, écrit BFMTV, sauf qu'il s'agira d'un album de reprises de «treize vieilles chansons françaises».

«Je voulais faire cet album depuis des années», s'est-il contenté d'ajouter. En espérant que le résultat soit meilleur que l'une de ses dernières compositions inédites...

The Weeknd, The Dawn Is Coming

Heureusement, 2022 ne se résumera pas à un hit parade des reliques des décennies passées. Parmi les chanteurs plus récents (mais pas tant que ça) qui devraient être de retour il y a aussi The Weeknd. Le Canadien a affirmé que le disque qui succédera à After Hours (2020) est «totalement prêt», sans fournir d'autres détails. La date de publication, tout comme le titre officiel, ne sont pas encore connus.

Pourtant, estime Forbes, The Weeknd a laissé suffisamment d'indices pour que certains fans commencent à utiliser le titre The Dawn Is Coming de manière régulière.

Kaaris et Kalash Criminel, SRV

Les deux figures de la ligne dure du rap français ont déjà collaboré à plusieurs reprises, mais jamais enregistré un album commun. C'est désormais chose faite, SRV (pour Sevran, commune de Seine-Saint-Denis où ils ont grandi) sortira le 28 janvier prochain.

C'est le deuxième album de ce type annoncé en France, un événement assez rare pour ce genre. Les deux rappeurs n'ont aucun doute: «On a un temps d’avance, mais ça va suivre. Il va y avoir plein d’albums comme le nôtre», estiment-ils dans le Parisien.

Bonus

Si tous les albums listés vous inspirent le dégoût laissent indifférent (et si vous êtes quand même encore là), voici une petite liste des sorties moins mainstream qui pourraient intéresser même les plus puristes d'entre nous.

Beach House, Once Twice Melody (18 février)

(18 février) Zeal and Ardor, Zeal & Ardor (11 février)

(11 février) Burial, Antidawn (6 janvier)

(6 janvier) Khruangbin, Texas Moon (18 février)

(18 février) Boris, W (21 février)

Notons également que Rihanna, Lizzo, Cardi B et Beyoncé pourraient sortir du nouveau matériel en 2022. Pour l'instant, on n'en sait pas plus: elles se sont limitées à teaser leurs fans, sans de véritables annonces officielles.