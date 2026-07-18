Dès lundi et jusqu'au 2 août, Saint-Luc célèbre 40 ans d’astronomie, les 35 ans du chemin des Planètes et les 30 ans de l’Observatoire François-Xavier Bagnoud. Keystone

St-Luc célèbre trois anniversaires sous le signe des étoiles

La station valaisanne lance lundi près de deux semaines de festivités pour marquer les 40 ans de son aventure astronomique, les 35 ans du chemin des Planètes et les 30 ans de l'Observatoire François-Xavier Bagnoud.

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Dès lundi et jusqu'au 2 août, Saint-Luc célèbre 40 ans d’astronomie, les 35 ans du chemin des Planètes et les 30 ans de l’Observatoire François-Xavier Bagnoud. Au programme: huit conférences sur le site de Tignousa, dont celle de Michel Mayor, prix Nobel de physique en 2019.

Durant ces conférences, des thèmes variés, comme l'histoire d'Apollo 16, l’astrophotographie, les échelles de distances et de temps dans l’Univers, la Terre dans le cosmos, les étoiles, la capacité de donner (ou non) un sens au cosmos, la possibilité (ou non) d’émigrer sur une exoplanète, et la découverte des sons de l’univers seront abordés.

«Ces conférences seront données par des astronomes amateurs, des doctorants, des post-doctorants, des professeurs à l’Université et Michel Mayor, prix Nobel de physique, il y a 7 ans», précisent les organisateurs dans un communiqué.

Etoiles filantes et galaxies lointaines

Trois expositions sont également à découvrir dès le 20 juillet. La première est à voir à St-Luc. Trente-et-un posters, retraçant les grandes découvertes et observations réalisées depuis 1995 par l'Observatoire François-Xavier Bagnoud, orneront le village.

Une expo à ciel ouvert invitera à découvrir la beauté de la nuit alpine avec ses étoiles filantes et de ses galaxies lointaines. La dernière exposition proposée s'intitule «le cosmos dans un raccard».

A la découverte des exoplanètes

La première étape d’un jardin des exoplanètes sera aussi à découvrir sur le site de Tignousa. Un modèle réduit du système constitué de l’étoile 51Peg et de l’exoplanète 51Pegb permettra de comparer distances et tailles aux valeurs trouvées dans le système solaire pour le Soleil, Mercure et la Terre.

L'exoplanète 51Pegb fut la première du genre détectée autour d’une étoile semblable à notre Soleil. Cette découverte historique a valu le prix Nobel de physique 2019 à ses auteurs, Michel Mayor et Didier Quéloz. (tib/ats)