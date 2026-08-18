En Suisse romande, les espaces festifs sont marqués par un sentiment d’insécurité. Image: watson

Voici où les Romands se sentent le moins en sécurité en soirée

Avez-vous déjà vécu des violences en milieu festif? Cette question était au cœur d'une enquête menée en Romandie en 2025. Les résultats viennent d'être dévoilés et l'un d'eux était «inattendu».

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En 2025, l'association lausannoise Stop au harcèlement a interrogé 269 personnes originaires des cantons de Vaud, Neuchâtel, Genève, du Valais et du Jura. Objectif? Mieux comprendre ce qui engendre de l'insécurité dans les milieux festifs et les violences auxquelles les gens sont confrontés. Les résultats ont été dévoilés mardi 18 août.



D'emblée, les enquêteurs déclarent:

«En Suisse, 18 à 42% des femmes cisgenres auraient déjà été confrontées à du harcèlement sexuel en milieu festif»

Un résultat «inattendu»

C'est en boîte de nuit que les gens se sentent le moins en sécurité, apprend-on. L'un des participants à l'enquête confie:

«Je suis dégoûté par la facilité avec laquelle il suffit de traiter les victimes de "personnes à problème" pour pouvoir faire disparaître toute trace dʼune agression et juste libeller ce qui s'est passé comme "conflit entre clients".»

Si les femmes et les minorités de genre rapportent un fort sentiment d'insécurité dans ces lieux – un résultat «attendu» –, un élément a toutefois surpris les enquêteurs: 51% des hommes interrogés disent ne pas se sentir totalement en sécurité et 18% pas du tout.

«Ce résultat inattendu montre que le sentiment dʼinsécurité dans les boîtes de nuit concerne une large partie de la population» stop-au-harcelement.ch

Ce qui inquiète les Romands

Mais alors, qu'est-ce qui inquiète les fêtards romands? Les hommes confient craindre les bagarres, les vols, notamment. En haut de la liste, on retrouve le harcèlement sexuel (68% des participants disent en avoir déjà été victimes au cours de leur vie), suivi par les agressions sexuelles (55%). Il existe toutefois une grande différence entre les genres:

«71% des hommes déclarent nʼavoir jamais vécu d'agression sexuelle ou de viol. En revanche, plus de la moitié des femmes et des personnes issues des minorités de genre déclarent avoir vécu au moins une agression sexuelle ou un viol.»

Beaucoup assurent que ces expériences sont répétées, ce qui intensifie le sentiment d'insécurité. L'une des participantes dénonce:

«Je nʼai jamais subi de "réelle" agression, c'est plus souvent des remarques déplacées, des regards insistants. Des hommes qui me mettent mal à l'aise mais sans que ça soit assez grave pour aller demander de l'aide. C'est plutôt des présences oppressantes.»

Et maintenant?

Pour ne pas terminer sur une mauvaise note, l'association rappelle que les gens fréquentent les milieux festifs pour leur dimension sociale et conviviale. Il n'empêche: les Romands y expérimentent de la violence, en particulier les femmes et les minorités de genre, plus à même d'être victimes de harcèlement et de violences sexuelles.

Si la problématique des violences en soirée est considérée comme «loin d'être résolue» en Suisse romande, plusieurs pistes d'amélioration sont néanmoins proposées. A l'échelle individuelle, rester en groupe et ne pas rentrer seul reste une bonne solution. La mise en place de stands d'écoute, d'un dispositif de signalement ou de chartes de bonne conduite est également suggérée. En effet, les établissements et les organisateurs sont désignés comme ceux qui devraient être chargés de la sécurité. Finalement, les communes et les cantons sont invités à renforcer la prévention et à allouer des financements en ce sens. (ag)