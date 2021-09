Suisse

Football

Covid: l'équipe de foot de Suisse ne milite pas pour le vaccin



keystone

La Nati a refusé de participer à une campagne pro vaccin

L'OFSP a proposé à l’équipe de Suisse de militer pour le vaccin. Mais c'est un échec. Retour sur le début d'une polémique.

On ne verra ni Xhaka, ni Shaqiri ni Sommer faire campagne pour la vaccination à la télévision. Et pour cause: l'Association suisse de football (ASF) a décliné la proposition de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) de promouvoir le précieux sérum. C'est ce que révèle le Tages Anzeiger.

De l'argent a-t-il été demandé?

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Selon le quotidien alémanique, l’ASF aurait demandé de l’argent, via un sponsoring, pour que la chose se concrétise «éventuellement». Une information que l’organe faîtier du football helvétique réfute totalement. Dominique Blanc, son président, s'est défendu, dans le 24Heures:

«Je m’élève en faux face à ce sous-entendu. Ce n’est pas la vérité. Jamais nous n’avons envisagé de demander de l’argent pour une telle campagne. Au contraire, nous collaborons étroitement avec l’OFSP sur le sujet»

Pourquoi donc avoir refusé cette campagne, si ce n'est pas pour des raisons financières? Dominique Blanc invoque le caractère personnel du choix de la vaccination:

«Nous n’avons pas pris position, ce n’est pas notre rôle. Ce n’est pas à l’ASF d’opérer comme prescripteur d’opinion pour l’ensemble du pays.»

Toujours selon le quotidien vaudois, un courrier préparé avant la médiatisation de l'affaire a été envoyé par l'AFS ce mercredi matin aux 1400 clubs de football suisses. Son contenu? Une prise de position claire, contenant un appel à la vaccination à toutes les joueuses et joueurs, mais aussi aux responsables de clubs et aux bénévoles. (hkr)

«Les effets désirables du vaccin» 1 / 7 «Les effets désirables du vaccin» Attraper le Covid en étant vacciné? C'est normal et ça s'explique Plus d'articles Actu La Suisse n'éduque pas correctement les enfants issus de l'asile Link zum Artikel La 5G vient à peine d'arriver et la 6G est déjà en route Link zum Artikel «Les catastrophes de cet été sont clairement liées au réchauffement» Link zum Artikel Oubliez Spotify, TikTok lance sa propre plateforme de musiques virales Link zum Artikel