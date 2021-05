Les auteurs présumés du braquage d'un fourgon blindé arrêté en France

Il y a cinq ans Bruxelles était traumatisée par un attentat djihadiste

Ce lundi, le peuple belge rend hommage aux attaques terroristes survenues le 22 mars 2016. Les attentats avaient fait 32 morts et 340 blessés.

Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique se sont recueillis, lundi matin, devant une fresque à la mémoire des victimes. Des cérémonies en petit comité ont eu lieu sur les lieux des attaques, à l'aéroport de Zaventem et dans une station de métro du quartier européen. Les attaques avaient fait 32 morts et 340 blessés, le 22 mars 2016.

Revendiquées par l'organisation Etat islamique (EI), ces attaques de mars 2016 ont été perpétrées par trois kamikazes, dont le ressortissant belge, Salah …