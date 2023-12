Un cambrioleur Français a tenté d'échapper aux douaniers suisses: erreur

Malgré une interdiction d'entrée et sans permis de conduire, un Français est entré en mai en Suisse et y est entré par effraction dans un immeuble. Après avoir volé de l'argent, il a voulu s'enfuir. Sans succès.

Diverses interdictions n'ont pas semblé dissuader ce Français. En mai, l'homme, aujourd'hui âgé de 46 ans, est arrivée au Suhrental (en Argovie) au volant d'une voiture. Il roulait sans permis et, en 2018, l'homme avait été interdit de séjour en Suisse pendant six ans. En plein jour, il s'est introduit par effraction dans un immeuble d'habitation.

Il a fouillé l'appartement à la recherche d'argent liquide et a finalement trouvé deux seaux contenant plus de 1200 francs. Il a embarqué l'argent et s'est enfui. Il a tenté de regagner la France par l'A2. Mais il n’y est jamais parvenu. Son erreur: il s'est arrêté à la station-service de Pratteln (BL).

Il tente de s'échapper (au ralenti)

Des gardes-frontières étaient également présents sur place, selon une ordonnance pénale du parquet d'Argovie. Ils ont reconnu l'homme et savaient qu'il se trouvait en Suisse sans autorisation. Armes de service pointées, tous trois lui ont intimé l'ordre de sortir du véhicule. Mais au lieu de cela, l'homme de 46 ans a accéléré et s'est engagé sur l'A2. A la sortie suivante de l'autoroute, les gardes-frontières sont restés sur ses talons.

Arrivé Pratteln, il a pris un rond-point en sens inverse, mais n'est pas allé bien loin, car un camion et un tracteur lui bloquaient la sortie. Il a donc fait demi-tour, mais les gardes-frontières lui ont bloqué le passage dans l'autre sens. Finalement, il a reculé au pas et est entré en collision avec le camion. Avec l'aide de deux véhicules arrivés entre-temps, les gardes-frontières ont finalement pu encercler l'homme. Il a été arrêté malgré la résistance.

Condamnations

Notre Français doit désormais payer pour ses actes. L'auteur du larcin a été condamné à la prison ferme pour cinq mois, à 900 francs de peine pécuniaire et à 500 francs d'amende. Il devra également payer des frais et honoraires s'élevant à 3230 francs.

Comme il a déjà réglé un dépôt de 3200 francs, il lui reste 1430 francs à payer. Cependant, l'homme a également été condamné, en juillet, par le parquet fédéral et un tribunal du Jura. L'Argovien, dont les 1200 francs ont été dérobés à Suhrental, devrait revoir la couleur de son argent. (Argovia Today)