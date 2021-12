Outre les pompiers de la région et les secours, le Service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier a été engagé pour remettre en état la chaussée et la berme centrale, précise la police. Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances du carambolage. (sda/ats)

Le carambolage s'est produit peu après 23h30, a indiqué samedi la police cantonale fribourgeoise. Le tronçon d'autoroute a été fermé jusque peu après 4h du matin samedi en raison des voies verglacées et obstruées.

Dans la nuit de vendredi à samedi, l'A12 entre Vaulruz et Bulle (FR) a été fermée en raison d'un carambolage impliquant six véhicules. Deux conductrices ont été légèrement blessées.

World of Watson

World of Watson

Les non-vaccinés vont-ils se faire bannir des boîtes et des restos?

Plus de «Suisse»

Dans la nuit de vendredi à samedi, un accident de la route impliquant six véhicules est survenu sur l’A12, dans le canton de Fribourg.

Devinez quelle est la ville la plus bruyante de Suisse!

Les plus partagés

Les plus commentés

Les plus lus

Ado tabassé par plusieurs élèves dans le canton de Vaud

Un élève a été copieusement frappé par un groupe d'ados dans un collège à Payerne (VD). Blessé, il a été acheminé en ambulance à l'hôpital. Les élèves s'adonnaient à un jeu violent.

La violence s'est invitée dans la cour de récréation d'un collège de Payerne, mi-septembre. Selon nos informations, un élève a été pris à partie par un groupe d'ados de l'école, âgés de 14 et 15 ans. «Pendant la récréation, ils participaient à un jeu qui s'appelle "Le tunnel de la mort". Il y en a un qui doit passer en vitesse en évitant que les autres le frappent. Mais comme ils l'ont tapé méchamment, pour moi, ce n'était plus vraiment un jeu», explique un ado. «Ils étaient plusieurs à le frapper», raconte un témoin. «L'ambulance et des policiers sont arrivés après», raconte le même témoin. Le jeune garçon a été acheminé à l'hôpital.