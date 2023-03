Image: Twitter

Gros incendie à la fromagerie de Vuisternens-en-Ogoz (FR)

Un gros incendie s'est déclaré jeudi sur le site de la fromagerie de Vuisternens-en-Ogoz (FR), où le feu a pris dans les caves.

Plus de «Suisse»

La police cantonale a dû recommander d'éviter le secteur le temps de maîtriser un sinistre qui menace de détruire le bâtiment.

Le bilan fait état de sept personnes incommodées par la fumée et de 20 à 25 individus évacués et pris en charge, a indiqué jeudi la Police cantonale fribourgeoise sur Twitter. D'importants moyens de secours ont été engagés, avec une ambulance et une cinquantaine de pompiers ainsi que la fermeture des rues autour du sinistre.

Un communiqué de la police a signalé un important dégagement de fumée noire. Les habitants du village, situé dans le district de la Sarine, à mi-chemin entre Fribourg et Bulle, ont été invités à garder leurs fenêtres closes et à limiter l'utilisation de l'eau. Suite à l'incendie, le réseau d'eau de la commune est interrompu pour le secteur de Vuisternens-en-Ogoz, a précisé la police en début de soirée.

Le sinistre a nécessité la mise en place d'une déviation routière. Celle-ci était encore en vigueur en début de soirée, selon la police.

L'incendie a démarré à 12h30, avant d'accélérer avant 14h00, heure à laquelle une alerte a été lancée. Il s'est alors étendu progressivement à l'ensemble du bâtiment abritant la fromagerie. La fumée dégagée par le sinistre était visible un moment à une dizaine de kilomètres à la ronde. Des explosions ont aussi été entendues. (ats/svp)