Voici comment Genève sera bloquée par la rencontre Biden-Poutine

Toute la rade de Genève sera bloquée le 16 juin. La circulation des gens et des véhicules sera suspendue dans la zone.

Le Conseil d'Etat genevois a indiqué, mercredi, avoir décidé a quoi allait ressembler la zone sécuritaire dans laquelle la circulation des gens et des véhicules sera suspendue pendant le sommet entre les présidents russe et américain, Vladimir Poutine et Joe Biden, le 16 juin, à Genève. Spoiler: toute la rade sera bouclée:

Le Conseil d'Etat est bien conscient que la mise en place d'une zone sécurisée va provoquer d'importantes perturbations. Il invite donc les entreprises et leur personnel à privilégier dans toute la mesure du possible le télétravail durant la journée du 16 juin et d'éviter au maximum tout déplacement.

Manifestations interdites

L'arrêté devrait également contenir les restrictions imposées d'éventuelles manifestations d'opposants aux politiques menées par les Etats-Unis et la Russie. Selon une source, aucun cortège ne sera accepté sur l'ensemble du territoire genevois le 16 juin.

Des rassemblements pourraient être autorisés, à condition d'avoir lieu loin de l'épicentre du sommet et ailleurs que sur la rive droite ou près de l'aéroport, comme c'est le cas de la Plaine de Plainpalais, par exemple.

Un Comité unitaire, qui regroupe des mouvements, des partis politiques et des ONG voulant manifester le 16 juin s'est plaint de ces restrictions. Ce comité voulait défiler de la place Neuve à la place des Nations, d'une rive à l'autre, le 16 juin, en fin d'après-midi. (ats/jah)