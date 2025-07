Vaccination obligatoire pour 2000 bovins valaisans (image d'illustration) Image: KEYSTONE

La vaccination obligatoire s'étend aux bovins valaisans

Pour établir une «barrière immunitaire» contre la dermatose nodulaire contagieuse, plus de 2000 bovins doivent être vaccinés en Valais. Des bêtes genevoises et vaudoises ont déjà été traitées.

Après Genève et Vaud, plus de 2000 bovins doivent aussi être vaccinés dans le canton du Valais pour se prémunir contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) qui progresse en France voisine. Les régions de Champéry, Finhaut et Ferret sont concernées.

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) rend la vaccination obligatoire de tous les bovins, buffles et bisons présents dans ces trois régions, annonce vendredi l'Etat du Valais. Il rappelle que si la DNC, qui se transmet principalement par les piqûres d'insectes, représente une menace pour les bovins, elle est sans risque pour l'homme et les autres espèces.

Cette vaccination obligatoire vise «à établir une barrière immunitaire efficace autour des foyers détectés en France», poursuit le communiqué. La vaccination constitue actuellement la stratégie la plus efficace pour enrayer la maladie.

Frais pris en charge

A noter que les vaccins utilisés ne sont pas autorisés en Suisse. Mais l'OSAV a édicté «une décision générale pour l'importation et l'utilisation de ces vaccins», relève l'Etat du Valais. Et d'ajouter que les expériences faites jusqu'à présent montrent que les vaccins sont bien tolérés. Les frais liés à la vaccination sont entièrement pris en charge par les autorités vétérinaires.

La semaine dernière, l'OSAV avait déjà annoncé la vaccination obligatoire de tous les bovins du canton de Genève et ceux de la région voisine de Terre Sainte (VD). (jzs/ats)