Image: muséum d’histoire naturelle genève

Un musée genevois tue une chauve-souris rarissime et l'empaille

La semaine dernière, un Molosse de Cestoni a été capturé à Genève, en très mauvais état. Le muséum d’histoire naturelle a donc dû prendre une décision radicale.

Spoiler alerte: l'histoire qui suit n'a pas un happy ending. Tout commence la semaine dernière dans la Cité de Calvin. Alertés par une femme, les spécialistes de SOS Chauves-souris sont intervenus au centre-ville pour capturer un Molosse de Cestoni, l'une des plus grandes chauves-souris d'Europe. La pauvre bête était accrochée au mur d'une arcade.

Un Molosse de Cestoni. Image: muséum d’histoire naturelle Genève

Image: muséum d’histoire naturelle genève

Un spécimen très rare

Ce grand chiroptère méditerranéen a une envergure de plus de 40 centimètres pour un poids de 30 à 40 grammes. Le spécimen est rarissime. Il est reconnaissable à ses grandes oreilles et à sa queue qui ressemble à celle d'un rongeur.

Manuel Ruedi, chiroptérologue au Muséum d’histoire naturelle de Genève

«Cette espèce se trouve plus communément au sud des Alpes» Muséum d'histoire naturelle de Genève

La chauve-souris est spécialisée dans la chasse aux papillons de nuit qu’elle capture en volant très haut dans le ciel et en émettant des cris d’écholocation audibles.

«On avait déjà entendu ces cris à Genève, mais c'est la première fois qu'un spécimen a pu être capturé» Manuel Ruedi

Il poursuit:

«Il s'agit de la deuxième plus grande chauve-souris présente en Suisse, après la Noctule géante qui a pu être observée au col de Jaman (VD)»

La chauve-souris ne pouvait plus voler

Malheureusement, le Molosse de Cestoni recueilli à Genève – et amené au Muséum – était affaibli et avait l'aile droite broyée avec plusieurs fractures ouvertes. Il a probablement été coincé dans un store ou derrière un volet. Un état de santé qui a obligé les experts à l'endormir définitivement, car il n'avait plus aucune chance de voler.

Une envergure de plus de 40 centimètres. Image: Muséum d’histoire naturelle de Genève

Image: Muséum d’histoire naturelle à Genève

Ce spécimen exceptionnel sera taxidermisé pour intégrer les collections et être présenté dans les galeries de l'institution qui a la vocation de montrer toutes les espèces vertébrées habitant la région. (ag/ats)