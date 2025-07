Ils mettent leur vie en danger pour voir un concert du Montreux Jazz

«Risqué, risqué»: Dans la soirée de samedi, deux jeunes hommes ont assisté à un concert sur la Scène du Lac du Montreux Jazz festival depuis... le sommet du toit d'un immeuble, bouteille en main. Un riverain a tout filmé.

«Voilà comment on termine l'affaire au Chuv», le Centre hospitalier universitaire vaudois, a commenté un quidam sur Instagram, sous un post vidéo* qui interpelle. Sur les images, mises en ligne samedi soir par le propriétaire de la page d'une boutique lausannoise, on voit deux jeunes hommes grimper maladroitement sur le toit non sécurisé d'un immeuble. Une bouteille à la main.

En face de la dangereuse toiture trône la Scène du Lac du Montreux Jazz festival, sur laquelle jouait Grace Jones, précédée par Yseult, ce 12 juillet — à compter que la vidéo ait été filmée le soir de sa mise en ligne. Le spot dangereux offre une vue imprenable sur la scène et la marrée humaine qui la précède, sur fond de soleil couchant.

Avant de parvenir à se percher au plus haut point du bâtiment, les grimpeurs de fortune titubent un peu. Le témoin qui filme zoom de plus en plus près, depuis son balcon ou sa fenêtre. Durant les ultimes secondes, on voit l'un des deux inconscients le saluer de la main.

«Risqué, risqué 😅 #topdeck #fou #lifestyle #pourtoi», a ensuite légendé l'auteur de la page Instagram, où la vidéo a été publiée. Heureusement, en l'absence de faits divers évoquant une chute depuis un toit à Montreux ce week-end, on suppose que les deux badauds sont redescendus sains et saufs.

Néanmoins, ce type de comportement constitue un danger grave. Toitures non sécurisées, hauteur, consommation éventuelle d’alcool: les risques de chute sont élevés et les conséquences potentiellement dramatiques. En diffusant ce genre de séquences sur les réseaux sociaux, on banalise des gestes qui peuvent coûter la vie.

*Afin de protéger l'identité des deux personnes filmées, nous avons coupé quelques secondes de la vidéo originale publiée sur Instagram, et flouté le visage de l’un des protagonistes.

