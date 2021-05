Pierre Maudet a retrouvé du travail dans le domaine de l'informatique

Voici pourquoi 41% des aides financières n'ont pas été versées à Genève

Depuis le 3 février, les entreprises genevoises touchées par la crise du Covid-19 peuvent demander de l'aide au canton par le biais d'un formulaire en ligne. Problème: près de la moitié des demandes manquent d'infos, empêchant ainsi leur validation par l'Etat.

Sur les 500 demandes déjà traitées, 41% d'entre elles étaient lacunaires, ont indiqué jeudi à Keystone-ATS les services de communication du Département du développement économique (DDE). Parmi les nombreux éléments à fournir pour que les entreprises touchées par la crise du covid-19 décrochent une aide financière figurent les bilans et les comptes 2018 et 2019, des extraits de registre du commerce et des poursuites.

La demande peut être formulée tant par une entreprise, une association ou une …