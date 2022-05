Pour rappel, la variole du singe est une maladie infectieuse causée par un virus qui se transmet de l'animal à l'humain, mais qui peut aussi se transmettre d'humain à humain. La transmission peut se faire par de grosses gouttelettes respiratoires lors d'un contact étroit et prolongé, notamment les rapports sexuels. Les personnes présentant des symptômes tels que fièvre, courbatures, faiblesse et lésions de la peau doivent consulter un médecin, qui décidera de la nécessité ou non d'un dépistage.