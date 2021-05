Les ennuis judiciaires recommencent pour Pierre Maudet

Pénélope Page

Top 3 des lieux insolites dans lesquels j’ai couché

C’est quoi l’endroit le plus zarbi dans lequel t’as couché avec quelqu’un? Moi c’était dans...

Avec une femme, qui plus est! Et ça, c’est quand même vachement rock’n’roll!

Je l’avais rencontrée sur un site lesbien et elle m’avait tout de suite plu. Elle était complètement cinglée et s’exprimait en permanence comme si elle était à la radio. A tel point que je me suis demandée si notre premier coup de fil n’était pas retransmis en direct. «Booooooooooooonjour, alors comment on va? …