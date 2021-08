Genève sous pression pour nettoyer le Léman de ses munitions

La Suisse à la traîne sur le plastique à usage unique

En comparaison européenne, la Suisse fait office de mauvaise élève en ce qui concerne le plastique à usage unique. Car si quelques initiatives existent à Genève ou Bâle-Ville, elles restent encore timides.

Les produits en plastique à usage unique sont bannis dans l'UE depuis samedi dernier. Parmi les produits concernés figurent:

Mais la Suisse n'en est pas encore là. Et pour cause. Le Conseil fédéral s'est prononcé contre une interdiction nationale. Toutefois des initiatives émergent ici et là.

Ainsi, la ville de Genève a par exemple interdit au début de 2020 les produits plastiques à usage unique pour les activités se déroulant sur son domaine public et soumises à autorisation. Bâle-Ville a …