Loin des beaux discours et des belles promesses, c'est une autre réalité qui attend les consommateurs dans les rayons de la Coop.

Chaque baisse de prix chez Coop cacherait deux hausses

On y est habitués, les supermarchés Coop axent une part substantielle de leur communication sur leurs baisses de prix. Mais, selon de nouvelles données récoltées par Blick, ces dernières s'accompagneraient de hausses.

Dans le secteur de la grande distribution, communiquer fièrement ses baisses de prix à sa clientèle constitue la base de toute bonne opération de communication et de relation publique. Tout comme Aldi, Migros, Denner et Lidl, la Coop ne déroge pas à cette règle tacite de marketing.

Or, et selon de nouvelles données recueillies par Blick, les baisses de prix annoncées par la Coop seraient flanquées de discrètes hausses, presque deux fois plus nombreuses, et dont le géant du commerce de détail se garderait bien d'évoquer l'existence.

Une réalité bien éloignée des annonces

Il y encore deux semaines de cela, Coop annonçait fièrement: «Déjà 1000 réductions en 2025», relate Blick. Une déclaration appuyée par Andrea Kramer, responsable de la direction Marketing/Achat: «Nous prenons nos promesses au sérieux».

Pourtant, mentionnées nulle part dans la communication, des hausses apparaîtraient bel et bien dans les rayons. D'après Blick, leur nombre est bien plus important que celui des baisses depuis début 2025, comme le montre ce tableau:

La Coop se défend et réfute en avoir profité

Interrogée par nos confrères, la porte-parole du géant suisse, Sina Gebel, a déclaré que:

«Coop ne gagne pas plus en fin de compte sur les produits dont le prix a augmenté»

Les enflements des prix seraient dus à des coûts d'approvisionnement accrus, notamment en raison de matières premières comme «le café et le cacao». Gebel souligne également que la Coop n'est pas une exception, mais que tous les détaillants sont touchés par ces hausses.

En outre, les fabricants peuvent aussi être derrière certaines augmentations, comme le Nutella. Concernant la baisse des 1000 produits ce premier semestre, Gebel annonce que la Coop a investi 50 millions de francs «en fonds propres». (ysc)