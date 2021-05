Suisse

Genève

LGBTIQ+ à Genève: quelles place dans l'espace public?



Genève se questionne sur la place des LGBTIQ+ dans la rue

shutterstock

A Genève, une campagne veut dénoncer le fait que les personnes LGBTIQ+ ne peuvent toujours pas profiter pleinement des espaces communs. Et surtout, s'y mouvoir sereinement. Elle est visible jusqu'au 23 mai.

Cette année, la campagne de la Ville de Genève contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie interroge sur la place des personnes LGBTIQ+ dans l'espace public.

«Droit de se sentir en sécurité partout»

Intitulée «Ma vie, ma ville, mes couleurs», la campagne est visible dès lundi et jusqu'au 23 mai. Elle insiste sur le droit de chacun de se sentir libre et en sécurité partout et tout le temps.

D'ailleurs, en première suisse et mondiale, un nouveau drapeau plus inclusif et représentatif des communautés LGBTIQ+ viendra compléter le traditionnel pavoisement arc-en-ciel pour la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie.

Stratégies de dissimulation

La campagne entend dénoncer le fait qu'il est difficile pour la communauté LGBTIQ+ de profiter pleinement et sereinement des espaces communs. Elles restent nombreuses à ne pas se sentir en sécurité dans la rue, les milieux festifs, le cadre professionnel ou encore sur les réseaux sociaux. Cela, à cause notamment:

Des regards désapprobateurs dans la rue

Des commentaires hostiles

Des violences physiques

Alfonso Gomez, en charge du Département des finances a relevé:

«Etre visible dans l’espace public implique de devoir faire face à des violences et à un sentiment d’insécurité pour les personnes concernées»

Résultat: des lieux sont évités, des stratégies de dissimulation sont mises en place, l’esprit est en perpétuelle alerte.

Pour changer de sujet, voici l'effet du changement climatique sur la planète 1 / 11 Découvrez l'effet du changement climatique sur la planète source: google earth / google earth

Plus d'articles sur la communauté LGBTQIA+ Une transgenre rejoint le gouvernement américain, une première Link zum Artikel Raiffeisen refuse un compte aux opposants au mariage pour tous Link zum Artikel En Floride, on veut légaliser les contrôles génitaux des écolières trans Link zum Artikel Brisé puis reconstruit, il raconte sa thérapie de conversion Link zum Artikel