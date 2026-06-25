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Interruption du travail en extérieur dès 13h à Genève

Interruption du travail en extérieur dès 13h à Genève

Face à une chaleur pouvant atteindre 36°C, Genève suspend dès 13 heures les activités en extérieur exposées au soleil, sauf exceptions liées à la sécurité publique.
25.06.2026, 10:4525.06.2026, 10:45

Genève prend des mesures pour protéger les travailleurs pendant la période de canicule. Toutes les activités à l'extérieur et exposées au soleil doivent être interrompues dès 13h00, sauf celles considérées comme indispensables pour la sécurité publique.

Cette décision, qui entre en vigueur immédiatement, a été annoncée jeudi par l'Office cantonal de l'inspection du travail (OCIRT). Pour les personnes qui doivent malgré tout travailler dehors, un régime d'alternance doit être mis en place avec un maximum de quinze minutes de travail au soleil suivi d'un temps de récupération de 45 minutes à l'ombre.

Un ouvrier rempli une bouteille d?eau a un fontaine publique devant ces collegues avant de retourner travailler sur la route a la pose d?un nouveau revetement, un enrobe bitumineux de goudron phonoabs ...
Canicule: Genève stoppe le travail au soleil dès 13 heures.Image: KEYSTONE

Ces mesures sont essentielles pour éviter la mise en danger des employés concernés, selon l'OCIRT. Les températures maximales prévues pour le canton de Genève devraient atteindre 36 degrés jusqu’à dimanche. De plus, avec l'augmentation de l’humidité, les températures minimales durant la nuit seront plus élevées avec des valeurs proches de 20 degrés voire plus. (jah/ats)

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