Le trafic engendre des coûts que la collectivité doit supporter, souligne l'étude. Image: Shutterstock

Ces frais pousseraient les Suisses à délaisser la voiture

Des chercheurs bâlois ont cherché comment influencer le comportement des usagers de la route pour réduire les coûts du trafic pour la collectivité. Voici ce qu'ils ont trouvé.

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Faire payer les coûts liés au trafic incite les automobilistes à moins utiliser leur voiture. C’est ce que montre une étude de l’Université de Bâle menée auprès d’environ 3600 personnes.

Le trafic engendre des coûts que la collectivité doit supporter, souligne l’Université de Bâle dans un communiqué publié lundi. Il s’agit notamment des charges sanitaires liées à la pollution atmosphérique et au bruit, des frais médicaux occasionnés par les accidents de la route, des pertes financières dues au temps passé dans les embouteillages ainsi que des coûts associés aux dommages indirects du changement climatique.

Dans une nouvelle étude, l’économiste Beat Hintermann, de l’Université de Bâle, et son équipe ont cherché à déterminer comment influencer le comportement des usagers de la route afin de réduire ces coûts pour la collectivité. Leurs résultats ont été publiés dans la revue spécialisée Review of Economic Studies.

L’incitation financière fait ses preuves

Dans le cadre de cette étude, environ 3600 personnes vivant dans des agglomérations urbaines de Suisse alémanique et romande ont enregistré leurs déplacements à l’aide d’une application pour smartphone pendant huit semaines. Après quatre semaines, l’équipe de recherche a réparti les participants en trois groupes.

Un groupe témoin n’a reçu qu’un aperçu de son comportement en matière de mobilité. Un deuxième groupe a également été informé des coûts externes engendrés par ses déplacements. Pour le troisième groupe, ces coûts ont été déduits d’un budget personnel, dont les participants pouvaient conserver le solde.

Les résultats montrent que la simple information sur les coûts engendrés n’a entraîné aucun changement de comportement chez la plupart des participants. En revanche, l’incitation financière liée au budget les a conduits à moins utiliser la voiture et à se tourner vers d’autres moyens de transport. (jzs/ats)