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Les CFF utiliseraient trop l'anglais: cet élu romand veut agir

SBB Kundenbegleiter spricht ueber ein Telefon, um allen Passagieren die naechste Haltestelle und die Anschluesse am naechsten Bahnhof mitzuteilen, aufgenommen im Zug auf die Strecke Biel-Oltenr am Die ...
Pour Daniel Ruch, au moins deux langues nationales devraient précéder toute langue étrangère dans les annonces des CFF (image d'archive).Image: KEYSTONE

Un élu romand veut en finir avec cette tendance des CFF

Pour Daniel Ruch (PLR/VD), les annonces se font trop souvent en anglais dans les gares et dans les trains en Suisse, au détriment des langues nationales. Il interpelle le Conseil fédéral.
10.08.2026, 11:2110.08.2026, 12:49

Le conseiller national Daniel Ruch a un «problème» avec les annonces des CFF dans les trains et dans les gares. Selon la RTS, l'élu PLR déplore que celles-ci soient parfois faites en anglais au détriment d'une langue nationale. Le Vaudois pointe notamment dans ces communications une quasi absence de l'Italien.

La RTS rappelle que les annonces sont d'abord faites dans la langue du lieu, puis souvent en anglais. Et ce dans un but de concision, de clarté et de compréhension pour le plus grand nombre, notamment pour les touristes, comme l'expliquent les CFF au média public.

Nationalrat Daniel Ruch, FDP-VD, am Rand der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Dienstag, 19. Dezember 2023 im Bundeshaus in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Daniel RuchImage: KEYSTONE

«L'anglais ne s'ajoute pas aux langues nationales. Il en remplace une», regrette dès lors Daniel Ruch. Rappelant que les usagers des transports publics sont majoritairement suisses, il ajoute:

«L'ordre des langues n'est pas un détail technique. Il dit implicitement qui est considéré comme le destinataire principal du service public»
Daniel Ruch pour la RTS

Une réponse du Conseil fédéral attendue

Selon la RTS, le Vaudois a déposé une interpellation à Berne en juin dernier.

Attendant une «réponse de principe» du Conseil fédéral, il souhaite notamment savoir si une entreprise soutenue par la Confédération peut faire passer une langue étrangère avant une langue nationale et fixer «un cadre clair pour les entreprises concessionnaires». (jzs)

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