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Migros tue ses deux espaces 100% bio à Genève

«C'était un peu boboland»: un concept Migros disparaît

Le géant orange a créé la surprise en annonçant à certains clients la fermeture d'un espace apprécié de deux magasins, le coin bio.
10.06.2026, 11:5210.06.2026, 11:52

L'expérience n'aura duré que quelques années. Migros Genève mettra fin à ses deux espaces entièrement dédiés aux produits biologiques situés dans les magasins de Balexert et de Plainpalais, à la fin juin. Une décision qui intervient alors même que le marché du bio continue de progresser en Suisse.

Lancée après la pandémie, l'initiative reposait sur un partenariat avec l'enseigne française Naturalia. Les deux espaces proposaient exclusivement des produits issus de l'agriculture biologique, autant dans le domaine alimentaire que les cosmétiques, avec une offre largement complétée par des importations françaises. Le concept devait à terme être étendu à d'autres régions, mais ce développement n'aura finalement jamais vu le jour. Au grand dam de certains clients, comme ce lecteur de watson:

«C'est un peu boboland, mais il y a des produits vraiment top. Par exemple, un super savon de Marseille pas spécialement cher. Dans le genre produit curieux, on peut y trouver de la sève de bouleau, ce qui est assez rare dans le grand commerce. Ou du savon noir pour le hammam. Je viens d'en acheter un grand pot, au cas où Migros le supprimerait de l'assortiment.»
Les espaces bio naturalia de Migros Genève
Voici deux vues de l'espace Bio de la Migros de Plainpalais à Genève.Image: dr

«Leur développement n'a pas donné les résultats escomptés», explique Camille Meylan, directeur du département client de Migros Genève, au Temps. Selon lui, l'élargissement considérable de l'offre bio directement dans les rayons Migros a progressivement réduit l'intérêt de maintenir des espaces spécialisés. Le distributeur affirme proposer aujourd'hui plus de 2300 références bio, contre environ 1400 en 2022.

La fermeture s'inscrit également dans le cadre de la nouvelle stratégie du groupe Migros, qui cherche à simplifier et harmoniser ses opérations à l'échelle nationale. Les espaces Naturalia reposaient sur une chaîne d'approvisionnement spécifique et des coûts d'exploitation plus élevés que les magasins traditionnels. Pour autant, cette décision ne traduit pas un recul du bio en Suisse. Selon Bio Suisse, le marché poursuit sa croissance malgré un contexte économique marqué par l'inflation ces dernières années.

Le bio suisse cartonne, mais Migros et Coop inquiètent le secteur

«Cette fermeture relève davantage d'un choix stratégique que d'un problème de marché», estime Lukas Inderfurth, porte-parole de Bio Suisse auprès du quotidien genevois. Il relève que les ventes bio de Migros ont certes reculé de 2% l'an dernier, mais que celles de Coop ont progressé de 4% sur la même période.

Par ailleurs, la Suisse demeure l'un des pays les plus avancés dans ce domaine. Depuis 2023, elle affiche la plus forte part de marché bio au monde dans le commerce de détail, avec 12,3% des produits vendus. En moyenne, chaque habitant a dépensé 468 francs pour des produits biologiques en 2025. Si les espaces spécialisés disparaissent à Genève, le bio, lui, semble donc loin d'avoir dit son dernier mot dans les rayons suisses. (hun)

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