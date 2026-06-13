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«Le Corsaire» a défié le G7: on était à bord

A bord d'une vingtaine d'embarcations, une centaine de militants ont pris le large samedi sur le Léman pour interpeller les dirigeants du G7 attendus dès lundi à Evian. watson a embarqué sur le Corsaire, aux côtés de l'ancien maire de Genève, Rémy Pagani. Reportage

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Le rendez-vous a été fixé à 9h30 sur le port de Vidy. L’opération s’est coordonnée dans le plus grand secret. Ce samedi matin, la Flottille pour Gaza sur le Léman prépare une nouvelle action symbolique. Leur message?

«Rappeler aux puissants qu’ils ont le devoir d’arrêter le génocide à Gaza»

Les puissants, ce sont ceux qui sont attendus dès lundi à Evian-les-Bains pour le sommet du G7. Alors, plutôt que de manifester sur les quais, les militants ont choisi le large.

L'infatigable Rémy Pagani a décidé de participer à une nouvelle action symbolique watson

Sur le port, Rémy Pagani attend déjà. Chemise bleue, pantalon beige et mocassins aux pieds, le dandy genevois n'en est pas à son coup d'essai. L'ancien maire de Genève, aujourd'hui conseiller consulaire des Français de Suisse sous les couleurs de La France insoumise (LFI), faisait déjà partie de la flottille suisse pour Gaza en septembre 2025.

Interceptés par l'armée israélienne – «kidnappés», il y tient – lui et ses compagnons de galère avaient fini derrière les barreaux de Ktziot, une prison régulièrement dénoncée par des organisations de défense des droits humains pour ses conditions de détention.

L’action du jour s’annonce autrement moins tumulteuse. Une vingtaine de bateaux doivent converger face à Evian pour une démonstration symbolique et pacifique. On traverse donc le ponton pour embarquer sur «Le Corsaire», un voilier en bois. Laurent Lob, médecin à la retraite et coprésident de l’ONG Médecins du Monde Suisse, en est le capitaine. C'est son fils qui l’a convaincu de sortir le bateau familial pour participer à l’opération.

Retrouvailles à bord du «Corsaire»

Et le Léman réserve parfois des retrouvailles inattendues. A peine monté à bord, Rémy Pagani reconnaît son capitaine. Les deux hommes ont milité ensemble dans la gauche radicale il y a plusieurs décennies. Ils s'étaient perdus de vue.

«A bord, tout le monde se tutoie!», ordonne Laurent Lob. Les amarres sont larguées. Peu de vent sur le lac. Le départ se fera à l'aide du moteur, un brin capricieux. Quelques minutes plus tard, Laurent Lob tente de hisser la voile avec un succès relatif. Une tentative. Puis deux. Puis trois. La quatrième sera la bonne. Rémy Pagani, lui, tient la barre.

Laurent Lob est le coprésident de Médecins du Monde Suisse. Il est capitaine du Corsaire. watson

On lui demande s’il n’en a pas un peu marre de ces flottilles. «Jamais. Ce qui me motive, c’est l’injustice. Et de ça, je n’en aurai jamais marre. On m’a demandé de venir, alors je suis là», répond-il. L’ancien maire concède toutefois qu’il ne s’embarquerait plus pour un périple à destination de Gaza.

«Ça a été très dur. J’ai mis trois semaines à m’en remettre. On nous a traités comme des animaux. Une véritable entreprise de déshumanisation» Rémy Pagani, ancien maire de Genève

Tandis que Rémy Pagani évoque sa détention, Laurent Lob sort les drapeaux palestiniens et déroule une banderole sur laquelle est inscrit: «Stop complicity. Stop genocide». Les fumigènes sont restés à quai. «Je ne voulais pas prendre de risque. Le bateau est en bois.»

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Une frontière flottante face à Evian

Au loin, les autres embarcations de la flottille se rapprochent progressivement. Toutes sont parées de drapeaux et de banderoles. Bientôt, une vingtaine de bateaux forment une constellation bariolée au milieu du Léman. L'action symbolique peut commencer.

Des fumigènes noirs, blancs et rouges colorent brièvement le ciel au-dessus du Léman. La centaine de participants scande «Free, free Palestine» ou encore «Nous sommes tous des enfants de Gaza». Le tout sous bonne escorte. Brigade lacustre, gendarmerie et forces françaises gardent un œil attentif sur le rassemblement.

Les fumigènes ont coloré le Léman ce samedi. Image: KEYSTONE

A mesure que les bateaux s’approchent des eaux territoriales françaises, la pression des forces de l’ordre monte d’un cran. Des vedettes de l’armée française apparaissent à leur tour et finissent par former une frontière flottante entre la flottille et les rives d’Evian.

Il n’a toutefois jamais été question d’aller provoquer les Français.

«Cela n’aurait aucun sens d’aller à l’affrontement. Tous les moyens sont bons pour faire entendre nos désaccords, mais pas celui-ci» Laurent Lob, médecin

Rémy Pagani, lui, serait volontiers allé chatouiller les autorités françaises. «Il faut parfois aller à la confrontation. Quand tu ne vois pas les rapports de force, tu ne comprends rien à la vie.» Il n’en sera rien.

Rémy Pagani observe les autres bateaux de la flottille s'approcher de l'embarcation. watson

«Nos politiciens nous font honte»

Reste une question: à quoi sert une telle action?

Pour Laurent Lob, la réponse ne souffre aucune hésitation. «Une certitude, c'est qu'elle ne cause de tort à personne. Montrer qu'une partie de la population suisse refuse de détourner le regard sur ce qui se joue à Gaza est primordial. Nous contestons aussi les positions d'Ignazio Cassis, notamment sa volonté de démanteler l'UNRWA...»

La flottille du Léman pour Gaza a navigué sous bonne escorte. watson

Rémy Pagani embraie avec cette gouaille qui lui sert depuis longtemps de carte de visite.

«Nos politiciens nous font honte! L’ensemble du Conseil fédéral. Regardez Martin Pfister qui collabore avec Israël pour ses drones»

Les mauvaises langues qui tournent en dérision les actions de la flottille ne semblent pas l’atteindre. «C’est bien la preuve qu’ils ne sont pas très à l’aise avec la question...»

Face à eux, les rives d’Evian apparaissent. Le médecin âgé de 75 ans les observe quelques instants. Pense-t-il que les dirigeants du G7 seront sensibles à leur action? Il sourit:

«Je pense qu’ils n’en ont rien à cirer. Ils ne privilégient que leurs intérêts en s'arrangeant avec les Etats-Unis de Donald Trump uniquement pour le business. Ils espèrent que cela vienne ruisseler sur eux. Ils se mettent le doigt dans l’œil.»

Des fumigènes aux couleurs du drapeau palestinien watson

Après un peu plus d’une heure de rassemblement, les bateaux rentrent au bercail. Pour les deux matelots, l’opération est un succès. «Je voulais marquer mon désaccord envers ces politiciens qui détournent le regard sur le génocide commis à Gaza. C’est aux médias de prendre le relais», conclut le médecin humanitaire.