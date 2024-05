Carouge votera sur un nouveau centre aquatique à près de 80 millions

Carouge votera sur un centre aquatique à près de 80 millions

Les Carougeois sont appelés à dire le 9 juin s'ils acceptent de consacrer un budget de 74,5 millions de francs pour la construction d'un nouveau centre aquatique à la Fontenette.

Selon les autorités carougeoises, les infrastructures aquatiques actuelles ne suffisent plus pour une ville de 23'000 habitants. Keystone

Débourser 74,5 millions de francs pour un nouveau centre aquatique à la Fontenette. Les Carougeois le voudront-ils? Ils devront se décider le 9 juin prochain, suite au référendum lancé par l'UDC.

Le nouveau centre aquatique vise à répondre à la forte demande, provenant notamment des nageurs, en équipant le bassin extérieur existant de 50 mètres d'une couverture thermique destinée à prolonger la saison estivale. L'autre bassin de natation de Carouge, à l'école des Pervenches, ne suffit pas pour une ville de 23'000 habitants, estiment les autorités qui avaient lancé un concours d'architecture en 2018.

A la Fontenette, le projet lauréat prévoit d'ajouter trois bassins intérieurs – pour le sport et l'apprentissage de 25 mètres, pour l'animation et pour les loisirs – aux quatre bassins extérieurs actuels. Les bâtiments de la piscine d'été étant vétustes, de nouveaux locaux accueilleront notamment une buvette-restaurant accessible toute l'année. Et le parc sera agrandi et ombragé.

Trop cher selon les référendaires

L'empreinte carbone des futures installations sera réduite: 40% des besoins en énergie seront produits sur place, le bâtiment aura une très haute performance énergétique et sera raccordé au chauffage à distance, tandis que les bassins seront alimentés par l'eau provenant de la nappe phréatique. En cas d'acceptation du crédit, les travaux seront lancés en juin 2025 et dureront trois ans.

Sans être opposés à la construction d'un nouveau centre aquatique, les référendaires, soutenus par le PLR, jugent son coût trop élevé, engendrant une probable hausse des impôts communaux. Ils estiment que cette infrastructure, qui bénéficiera aux communes adjacentes et à la France voisine, ne devrait pas être financée que par Carouge. Or les autorités affirment n'avoir pas trouvé de financement extérieur. (baf/ats)