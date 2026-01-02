ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Crans-Montana: cette famille romande cherche son fils aîné

Familie von Vermisstem nach Crans Montana Brand
Ces Lausannois sont à la recherche d'un jeune homme 18 ans.Image: watson

Ces Romands font 200 km pour leur fils et racontent ce qu'on leur a répondu

Suite à un indice trouvé sur les réseaux sociaux, des Lausannois cherchent des nouvelles d'Ephraim, 18 ans, devant l'Hôpital de Zurich. Nous les avons rencontrés.
02.01.2026, 20:5702.01.2026, 21:14
Kilian Marti
Kilian Marti

Devant l’Hôpital universitaire de Zurich, ils sont serrés les uns contre les autres: une mère, un père et trois enfants. Ils devraient être six, mais l’un d’eux manque à l'appel.

La famille M.* est à la recherche d’Ephraim, 18 ans. Depuis la nuit du Nouvel An, le jeune homme n’a plus donné signe de vie. Il fêtait le passage à la nouvelle année avec des amis à Crans-Montana, dans ce club où un incendie dévastateur a tué des dizaines de personnes et fait de nombreux blessés graves. Depuis, la famille vit dans un état qu’elle peine elle-même à décrire.

Vermisster Crans Montana
Ephraim, 18 ans, porté disparu depuis le drame.Image: dr

«Nous cherchons toujours notre fils», confie le père à watson. La famille a fait spécialement le déplacement depuis Lausanne après avoir trouvé un indice sur les réseaux sociaux.

«Les personnes mortes avaient le même âge que moi»

Un internaute leur a en effet dit que leur fils aîné pourrait se trouver ici, à Zurich. «Quelqu’un nous a écrit sur Instagram pour nous dire qu’il était peut-être hospitalisé ici. Ce n’est qu’une rumeur, mais nous sommes venus immédiatement.»

Attente des résultats ADN

Sur le compte Instagram cransmontana.avisderecherche, des annonces concernant des personnes disparues sont publiées depuis l’incendie. La famille M. a elle aussi été contactée après avoir partagé une photo d’Ephraim sur cette page.

Une fois le message reçu, ils sont immédiatement montés dans la voiture pour traverser le pays. Mais à leur arrivée à l’Hôpital de Zurich, on leur a expliqué qu’ils devaient malheureusement attendre. Un à deux jours, leur a-t-on dit, le temps de procéder aux analyses ADN.

Voici sur quoi bute l'identification des victimes de Crans-Montana

Impossible dès lors de s'assurer qu’Ephraim est effectivement soigné dans l'établissement. «On nous a demandé de faire preuve de patience», explique la sœur.

«Nous rentrons maintenant à Lausanne et nous attendons le résultat»

«Il était simplement allé faire la fête»

Pour la mère, les mots viennent difficilement. Elle dit avoir beaucoup pleuré depuis la veille. «Nous espérons de tout cœur que ce soit notre fils. Qu’il soit encore en vie», murmure-t-elle. «Et si c’est le cas, nous espérons qu’il pourra être transféré à Lausanne.»

Devant l’Hôpital, des fleurs et une pancarte témoignent de la solidarité avec les victimes de Crans-Montana.

Solidarité avec les victimes de Crans-Montana: des fleurs et une pancarte devant l’Hôpital universitaire de Zurich.
Solidarité avec les victimes de Crans-Montana: des fleurs et une pancarte devant l’Hôpital universitaire de Zurich.

Ephraim était sorti avec des amis pour fêter le Nouvel An. La famille n’en sait pas plus. «Il était simplement allé faire la fête», dit sa sœur.

«Nous n’aurions jamais imaginé que cela puisse finir ainsi»

*Nom connu de la rédaction

Des informations concernant Ephraim?
La famille M. demande à toute personne disposant d’informations de contacter directement l’Hôpital universitaire de Zurich au +41 44 255 11 11. L’établissement coordonne les démarches concernant les personnes disparues et blessées prises en charge sur place. watson est aussi en contact avec la famille et peut transmettre d’éventuels témoignages.
Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
Pas d'explosion à l'origine de l'incendie ++ La piste de l'attentat écartée
4
Pas d'explosion à l'origine de l'incendie ++ La piste de l'attentat écartée
de Team watson
Le récit de cette «nuit de film d'horreur» à Crans-Montana
Le récit de cette «nuit de film d'horreur» à Crans-Montana
de Marine Brunner
Incendie à Crans-Montana : ce que l’on sait du bar Le Constellation
Incendie à Crans-Montana : ce que l’on sait du bar Le Constellation
Crans-Montana: «Un drame sans précédent pour le Valais»
Crans-Montana: «Un drame sans précédent pour le Valais»
«Ça a soufflé l'immeuble»: plusieurs morts après une explosion à Crans-Montana
«Ça a soufflé l'immeuble»: plusieurs morts après une explosion à Crans-Montana
de Team watson
Guy Parmelin reporte son discours de Nouvel An
Guy Parmelin reporte son discours de Nouvel An
Thèmes
«On a tout vu»: elle raconte l'incendie à Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Gays en Suisse, ils évoquent un «retour de bâton»
Les sondages parlent d’acceptation, mais les expériences vécues montrent que s’afficher reste délicat pour beaucoup de personnes LGBT en Suisse.
Bruno Bötschi a dû attendre ses 58 ans pour que cela lui arrive: un senior l'a traité de «pédé» dans son dos. «C'était en mai, à Berlin», raconte Bruno Bötschi, journaliste pour Bluenews de Bluewin. Il résume:
L’article