Accident dramatique à Thônex: une octogénaire percute plusieurs enfants

Une automobiliste de 80 ans a percuté plusieurs enfants samedi matin après avoir perdu le contrôle de son véhicule à Thônex (GE). Le premier bilan fait état de six blessés dont trois très gravement: deux enfants et la conductrice, indique le ministère public genevois.

Menacée de toutes parts, Sanija Ameti est sous protection policière

Des politiciens et des personnalités de tous horizons appellent à stopper la chasse aux sorcières engagée contre Sanija Ameti. Quand bien même elle aurait commis une erreur, la Zurichoise conserve son droit au respect.

La violence des réactions au post controversé de Sanija Ameti ne retombe pas. Depuis que la coprésidente d'Opération Libero a publié sur Instagram des photos où elle tire sur une image de Marie et de l'enfant Jésus, des internautes en colère se déchaînent dans les sections de commentaires et sur les médias sociaux. Et il y aurait aussi eu des menaces dans la vie réelle. Ameti et sa famille ont donc été placées sous protection policière. La Zurichoise a confié à kath.ch: