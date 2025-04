Inscription sur un magasin autrefois tenu par un commerçant réputé de confession juive. image: dr

Une nouvelle dénonciation pénale après les tags de Payerne

Le Centre social protestant du canton de Vaud va procéder à son tour à une dénonciation pénale suite à des tags controversés apparus lors des Brandons de Payerne début mars, a appris watson.

Une nouvelle dénonciation pénale en rapport avec les tags de Payerne parviendra la semaine prochaine au ministère public vaudois, a appris watson vendredi. Elle émane du Centre social protestant du canton de Vaud (CSP-Vaud), via sa Permanence Info-Conseil Racisme (PICR) pour les régions du Jura-Nord vaudois et la Broye-Vully. Cette permanence a été créée en janvier de cette année en collaboration avec le Bureau cantonal d’intégration de prévention contre le racisme.

«Un caractère raciste et discriminatoire»

«Nous estimons qu’un certain nombre de tags apparus lors des Brandons de Payerne présente un caractère raciste et discriminatoire», indique le coordinateur de la lutte contre le racisme et les discriminations au sein du CSP-Vaud, Samson Yemane, par ailleurs vice-président de la Commission fédérale contre le racisme et élu socialiste vaudois. «Il y a une différence entre la satire et le propos raciste», précise-t-il.

«Il nous paraît important de sensibiliser les pouvoirs publics et les communes, qui peuvent ne pas toujours y prêter toute l’attention voulue, sur les dérives racistes. C’est précisément ce racisme structurel que nous dénonçons.» Samson Yemane

Pas de «remise en cause» de la tradition des Brandons

«Il ne s’agit nullement pour le CSP-Vaud de remettre en cause la tradition des carnavals, mais on note, ces dernières années, lors des Brandons de Payerne, un glissement de la satire, traditionnellement destinée à chatouiller les autorités et les élites, vers la stigmatisation des minorités, vulnérables si l'on n’y prête attention. Pour construire une société véritablement inclusive, nos institutions ne peuvent pas fermer les yeux sur les actes racistes», complète le coordinateur de la lutte contre le racisme et les discriminations du CSP-Vaud.

La procédure pénale mise en route par le CSP-Vaud à l’encontre de l’organisation des Brandons de Payerne est la troisième après l’ouverture d’une instruction par le ministère public vaudois le 14 mars et, deux semaines plus tard, la dénonciation pénale déposée par la Licra-Vaud, comme le signalait watson mercredi.