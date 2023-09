Réparations terminées dans le tunnel ferroviaire du Gothard

Les 30 wagons ont été sortis du tunnel, et toutes les marchandises et les parties endommagées de l’installation ont été évacuées

Les travaux de déblaiement et de réparation dans le tunnel de base du Gothard après le déraillement d'un train de marchandises le 10 août dernier sont terminés. Les 30 wagons ont été sortis du tunnel, et toutes les marchandises et les parties endommagées de l’installation ont été évacuées.

Plusieurs centaines de spécialistes se sont affairés ces dernières semaines sur les 8 km du tronçon touché par l'accident. Outre les réparations et le déblaiement, les travaux de nettoyage sont également achevés, annoncent dimanche les CFF.

La suite concernera le relevé détaillé des dégâts, jusqu'à mi-octobre, et la planification des travaux de remise en état. Ces derniers prendront plusieurs mois.

Le déraillement survenu dans le tube ouest du tunnel a occasionné des dégâts matériels considérables. Le trafic marchandises a pu reprendre progressivement à partir du 23 août, à travers le tube est mais aussi via la ligne de faîte du Gothard.

Le déraillement a probablement été provoqué par le bris d'un essieu, mais beaucoup d'éléments restent à éclaircir. (mat/ats)